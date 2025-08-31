Закрытое небо: страховой рынок авиаперевозок обвалился

Крупнейшие российские страховые компании зафиксировали многократный рост выплат по полисам, защищающим от задержек авиарейсов.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево

С начала 2025 года общий объем компенсаций достиг 600 миллионов рублей на фоне участившихся закрытий аэропортов из-за атак беспилотников. Резкий рост страховых случаев обусловлен нестабильной обстановкой в воздушном пространстве и вынужденными ограничениями в работе авиационной отрасли.

По данным "АльфаСтрахования", с мая по август текущего года наблюдается драматический рост числа задержек. Например, количество рейсов, задержанных на час и более, составило 46 тысяч случаев — это на 211% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года, и на 454% по сравнению с 2023 годом, пишет РБК.

