Закрытое небо: страховой рынок авиаперевозок обвалился

0:58
Экономика

Крупнейшие российские страховые компании зафиксировали многократный рост выплат по полисам, защищающим от задержек авиарейсов.

Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево

С начала 2025 года общий объем компенсаций достиг 600 миллионов рублей на фоне участившихся закрытий аэропортов из-за атак беспилотников. Резкий рост страховых случаев обусловлен нестабильной обстановкой в воздушном пространстве и вынужденными ограничениями в работе авиационной отрасли.

По данным "АльфаСтрахования", с мая по август текущего года наблюдается драматический рост числа задержек. Например, количество рейсов, задержанных на час и более, составило 46 тысяч случаев — это на 211% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года, и на 454% по сравнению с 2023 годом, пишет РБК.

Уточнения

Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Домашние животные
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком
Экономика и бизнес
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Недвижимость
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
