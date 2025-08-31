Морской McDonald's добрался до Британии: от сома до креветок

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сеть ресторанов Captain D's, известная как "морской McDonald’s", подтвердила, что её первый ресторан в Великобритании откроется в Бродстерсе (графство Кент).

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крекеры с креветками

Это заведение будет специализироваться на морепродуктах и предложит разнообразное меню, включая блюда от сома до креветок-бабочек. Не обойдётся и без классики — рыбы с жареным картофелем.

В меню Captain D's также можно найти рыбные сэндвичи и гарниры, кукуруза в початках, запечённый картофель, стручковая фасоль и жареная бамия. Особой популярностью среди посетителей пользуются хаш-паппи — хрустящие шарики из кукурузной муки, обжаренные во фритюре и подаваемые горячими, пишет Metro.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см.

