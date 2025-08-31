Школьный ажиотаж: какие товары сметают с полок онлайн-магазинов перед 1 сентября

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В августе 2025 года россияне потратили на школьные товары на двух крупнейших маркетплейсах более 3 миллиардов рублей.

Наибольшим спросом пользовались альбомы для рисования — их продажи выросли на 532%! Также активно покупались цветные карандаши и шариковые ручки. Интересно, но рюкзаки стали приобретать на 24% реже по сравнению с прошлым годом.

По данным сервиса Moneyplace, жители России потратили в августе 2025 года 3,07 миллиарда рублей на школьные товары, по сравнению с 2,07 миллиарда рублей в августе 2024 года, пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервисов "Контур.Маркет" и Moneyplace.

