Школьный ажиотаж: какие товары сметают с полок онлайн-магазинов перед 1 сентября

В августе 2025 года россияне потратили на школьные товары на двух крупнейших маркетплейсах более 3 миллиардов рублей.

Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина делает покупки в интернет-магазине

Наибольшим спросом пользовались альбомы для рисования — их продажи выросли на 532%! Также активно покупались цветные карандаши и шариковые ручки. Интересно, но рюкзаки стали приобретать на 24% реже по сравнению с прошлым годом.

По данным сервиса Moneyplace, жители России потратили в августе 2025 года 3,07 миллиарда рублей на школьные товары, по сравнению с 2,07 миллиарда рублей в августе 2024 года, пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервисов "Контур.Маркет" и Moneyplace.

Уточнения

Маркетпле́йс электронный рынок (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронный рынок, электронная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.



