ШОС на пороге перемен: саммит в Тяньцзине определит новый экономический курс

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Форум

На мероприятии ожидается участие более 20 лидеров иностранных государств и представителей международных организаций. Помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь отметил, что этот саммит станет "крупнейшим с момента основания организации".

Председатель КНР Си Цзиньпин организует приветственный банкет для лидеров и руководителей международных организаций. Также планируются двусторонние мероприятия и обсуждения по развитию отношений между Китаем и другими участниками. Среди гостей саммита будет и президент России Владимир Путин, пишет "Прайм".

Уточнения

Банке́т (от фр. banquet) — званый обед или ужин в торжественных рамках, устраиваемый в честь определённого лица или события (например, юбилея или свадьбы). Для проведения банкетов часто используется специальный банкетный зал.



