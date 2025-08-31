Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Укус судьбы: 3 невидимые причины стать жертвой комаров
У Porsche Macan Electric появилась новая функция, которая должна быть в каждом автомобиле
Куколка: Максим Галкин* сделал селфи со свежей как майская роза Пугачёвой
Внешне худой — внутри больной: как победить висцеральный жир
Эти бьюти-секреты звёзд уже стали вирусными — вот почему они работают
Синтез искусств в интерьере: как найти гармонию между светом, цветом и формой
Пять добавок, которые ведут к смерти: что скрывается в колбасе, газировке и полуфабрикатах
Апокалипсис отменяется, но… 2 сентября человечество столкнется с тем, что уже было
Автосервис не нужен: работы, которые водитель осилит сам без лишних затрат

ШОС на пороге перемен: саммит в Тяньцзине определит новый экономический курс

0:48
Экономика

С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Форум
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Форум

На мероприятии ожидается участие более 20 лидеров иностранных государств и представителей международных организаций. Помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь отметил, что этот саммит станет "крупнейшим с момента основания организации".

Председатель КНР Си Цзиньпин организует приветственный банкет для лидеров и руководителей международных организаций. Также планируются двусторонние мероприятия и обсуждения по развитию отношений между Китаем и другими участниками. Среди гостей саммита будет и президент России Владимир Путин, пишет "Прайм".

Уточнения

Банке́т (от фр. banquet) — званый обед или ужин в торжественных рамках, устраиваемый в честь определённого лица или события (например, юбилея или свадьбы). Для проведения банкетов часто используется специальный банкетный зал.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Домашние животные
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя Аудио 
Один кинжал показал уровень мастерства бронзового века лучше, чем десятки раскопок
Наука и техника
Один кинжал показал уровень мастерства бронзового века лучше, чем десятки раскопок Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Последние материалы
Виноград может погибнуть за ночь: что нужно успеть сделать в сентябре до первых заморозков
Лиза Моряк рассказала о глубоких изменениях после рождения детей
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
ШОС на пороге перемен: саммит в Тяньцзине определит новый экономический курс
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
32 тысячи лет в заморозке: ученые вернули к жизни нечто из древних времен
Плазмолифтинг и другие бьюти-провалы года: честный разбор
63 кг потерь: как тяжелый путь Эрин Дротлефф превратил её в символ силы
Установите светильник на нужной высоте — и ваш интерьер заиграет по-новому
Угроза, которая уже в тебе: этот вирус есть почти у каждого, но мало кто знает об опасности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.