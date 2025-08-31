ШОС на пороге перемен: саммит в Тяньцзине определит новый экономический курс

С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
На мероприятии ожидается участие более 20 лидеров иностранных государств и представителей международных организаций. Помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь отметил, что этот саммит станет "крупнейшим с момента основания организации".
Председатель КНР Си Цзиньпин организует приветственный банкет для лидеров и руководителей международных организаций. Также планируются двусторонние мероприятия и обсуждения по развитию отношений между Китаем и другими участниками. Среди гостей саммита будет и президент России Владимир Путин, пишет "Прайм".
Банке́т (от фр. banquet) — званый обед или ужин в торжественных рамках, устраиваемый в честь определённого лица или события (например, юбилея или свадьбы). Для проведения банкетов часто используется специальный банкетный зал.
В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.