Топливный гигант просыпается: ДНР готовится к масштабному строительству АЗС

Инвестиционный комитет ДНР признал три проекта по развитию автозаправочных станций (АЗС) масштабными.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Первый проект нацелен на модернизацию 22 автозаправочных и одной газозаправочной станции. Планируется создать более 200 рабочих мест, а общая сумма инвестиций составит 310 млн рублей. Срок реализации этого проекта — пять лет.

Также планируется строительство 19 новых АЗС общей площадью 2,5 тыс. кв. м к 2030 году. Третий проект включает развитие розничной сети, которая будет состоять из 20 АЗС и автозаправочных комплексов в таких городах, как Донецк, Макеевка, Дебальцево и Горловка, с завершением намеченным на третий квартал 2030 года, сообщает ТАСС.

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
