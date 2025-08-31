Топливный гигант просыпается: ДНР готовится к масштабному строительству АЗС

Инвестиционный комитет ДНР признал три проекта по развитию автозаправочных станций (АЗС) масштабными.

Первый проект нацелен на модернизацию 22 автозаправочных и одной газозаправочной станции. Планируется создать более 200 рабочих мест, а общая сумма инвестиций составит 310 млн рублей. Срок реализации этого проекта — пять лет.

Также планируется строительство 19 новых АЗС общей площадью 2,5 тыс. кв. м к 2030 году. Третий проект включает развитие розничной сети, которая будет состоять из 20 АЗС и автозаправочных комплексов в таких городах, как Донецк, Макеевка, Дебальцево и Горловка, с завершением намеченным на третий квартал 2030 года, сообщает ТАСС.

