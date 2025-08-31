Банкротство Spirit Airlines: дешёвые билеты больше не спасут

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В пятницу Spirit Airlines, бюджетная авиакомпания с ярко-желтыми самолетами, подала заявление о защите от банкротства согласно главе 11 Кодекса США.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ чемодан в аэропорту

Причиной тому стали нехватка денежных средств и растущие убытки, которые поставили крест на её попытках восстановиться после предыдущей реорганизации в марте.

Spirit продолжает выполнять полёты, продавать билеты и предоставлять сервис, несмотря на трудности. Авиакомпания пыталась провести ребрендинг и поднять свой класс обслуживания, чтобы соответствовать новым туристическим трендам после пандемии. Однако неопределенность, вызванная тарифами со стороны президента Дональда Трампа и снижением бюджета, оказала влияние на потребительские расходы и внутренние тарифы на авиабилеты, пишет CNN.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

