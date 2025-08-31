Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запретная любовь принцессы Дианы: предупреждения, которые она проигнорировала
Силба — хорватская жемчужина: как отсутствие машин превратило остров в оазис
Генетический код мамонтов: новое исследование раскрывает тайны древних гигантов Мексики
Природа в четырёх стенах: как создать биофильный интерьер своей мечты
Маникюр и ваш стиль: правильные сочетания цветов, форм и текстур
Хватит покупать — начинай готовить: секрет сочной томатной пасты без варки, которая будет незаменимой зимой
Он не тянет: Любовь Успенская пустила жениха дочери жить в свой дом
Эта кнопка может спасти или загубить машину: когда отключение ESP — не прихоть, а необходимость
Зелёный переход отменяется? Британия готовится к увеличению объёмов добычи нефти

Газовая игла Аляски: почему штат стоит на пороге энергетического коллапса

1:05
Экономика

Аляска долгое время использовала природный газ, находящийся под заливом Кука, для обогрева домов и производства электроэнергии.

Город Анкоридж
Фото: flikr.com by Luke Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Город Анкоридж

Когда-то газа было настолько много, что его даже экспортировали за границу. Однако сейчас многие буровые компании покинули рынок. Это может привести к нехватке топлива для обеспечения электричеством Анкориджа, крупнейшего города штата, особенно в зимний период.

Ситуация с газом

 Хотя на Аляске по-прежнему добывают много газа, большая часть из него находится в Норт-Слоупе, который расположен в 800 милях от Анкориджа, и трубопровода для транспортировки газа нет.

Решения и планы

Губернатор Майк Данливи поддерживает план строительства огромного трубопровода из Норт-Слоупа. В качестве альтернативы он предлагает использовать уголь, которого на Аляске много, если трубопровод не будет построен. Местные коммунальные службы рассматривают возможность импорта газа, пока не решится вопрос со снабжением.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Домашние животные
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя Аудио 
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль
Еда и рецепты
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Последние материалы
Газовая игла Аляски: почему штат стоит на пороге энергетического коллапса
Генетический код мамонтов: новое исследование раскрывает тайны древних гигантов Мексики
Силба — хорватская жемчужина: как отсутствие машин превратило остров в оазис
Природа в четырёх стенах: как создать биофильный интерьер своей мечты
Маникюр и ваш стиль: правильные сочетания цветов, форм и текстур
Хватит покупать — начинай готовить: секрет сочной томатной пасты без варки, которая будет незаменимой зимой
Он не тянет: Любовь Успенская пустила жениха дочери жить в свой дом
Эта кнопка может спасти или загубить машину: когда отключение ESP — не прихоть, а необходимость
Зелёный переход отменяется? Британия готовится к увеличению объёмов добычи нефти
Чашка кофе — и весь курс насмарку: одна ошибка, из-за которой антибиотики перестают помогать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.