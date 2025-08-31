Газовая игла Аляски: почему штат стоит на пороге энергетического коллапса

Аляска долгое время использовала природный газ, находящийся под заливом Кука, для обогрева домов и производства электроэнергии.
Когда-то газа было настолько много, что его даже экспортировали за границу. Однако сейчас многие буровые компании покинули рынок. Это может привести к нехватке топлива для обеспечения электричеством Анкориджа, крупнейшего города штата, особенно в зимний период.
Хотя на Аляске по-прежнему добывают много газа, большая часть из него находится в Норт-Слоупе, который расположен в 800 милях от Анкориджа, и трубопровода для транспортировки газа нет.
Губернатор Майк Данливи поддерживает план строительства огромного трубопровода из Норт-Слоупа. В качестве альтернативы он предлагает использовать уголь, которого на Аляске много, если трубопровод не будет построен. Местные коммунальные службы рассматривают возможность импорта газа, пока не решится вопрос со снабжением.
