Зелёный переход отменяется? Британия готовится к увеличению объёмов добычи нефти

Кеми Баденох, представляющая Консервативную партию (Великобритания), готовится озвучить свои амбициозные планы по максимальной добыче нефти и газа в Северном море.

В ближайшие дни она выступит в Абердине, где расскажет о своем намерении увеличить объём производства ископаемого топлива вместо его сокращения.

Реформа Управления по "зелёной" энергетике

В своей речи Баденох объявит о реформировании Управления, которое отвечает за выдачу лицензий на разработку в Северном море. Она планирует убрать слово "переход" из мандата, заменив его новыми указаниями, направленными на максимально возможную добычу углеводородов.

Экономический рост и углеводороды

По ее словам, Великобритания "не может позволить себе не делать всё возможное для добычи углеводородов", подчеркивая, что это будет способствовать экономическому росту страны, пишет The Guardian.

