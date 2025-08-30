Кеми Баденох, представляющая Консервативную партию (Великобритания), готовится озвучить свои амбициозные планы по максимальной добыче нефти и газа в Северном море.
В ближайшие дни она выступит в Абердине, где расскажет о своем намерении увеличить объём производства ископаемого топлива вместо его сокращения.
В своей речи Баденох объявит о реформировании Управления, которое отвечает за выдачу лицензий на разработку в Северном море. Она планирует убрать слово "переход" из мандата, заменив его новыми указаниями, направленными на максимально возможную добычу углеводородов.
По ее словам, Великобритания "не может позволить себе не делать всё возможное для добычи углеводородов", подчеркивая, что это будет способствовать экономическому росту страны, пишет The Guardian.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.
