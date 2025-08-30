Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чашка кофе — и весь курс насмарку: одна ошибка, из-за которой антибиотики перестают помогать
Жизнь после розыска: российский комик-иноагент рассказал о новых ограничениях
Долларовое дерево цветёт раз в жизни, но три действия делают чудо возможным
Нюксунд против истории: отдалённый норвежский город бросает вызов судьбе
Убийца под видом лакомства: кошке может хватить пары кусочков, чтобы начались проблемы
Ни кусочка нельзя: почему продукты с плесенью смертельно опасны
Двойная кора — миф? Новое исследование раскрывает, на чём держатся массивные Гималаи
Ошибка 90% хозяек: почему ваша кухня выглядит как операционная и как это исправить
Похудение и грудь: как избежать потери формы и объёма

Зелёный переход отменяется? Британия готовится к увеличению объёмов добычи нефти

0:57
Экономика

Кеми Баденох, представляющая Консервативную партию (Великобритания), готовится озвучить свои амбициозные планы по максимальной добыче нефти и газа в Северном море.

Нефте добыча
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Нефте добыча

В ближайшие дни она выступит в Абердине, где расскажет о своем намерении увеличить объём производства ископаемого топлива вместо его сокращения.

Реформа Управления по "зелёной" энергетике

В своей речи Баденох объявит о реформировании Управления, которое отвечает за выдачу лицензий на разработку в Северном море. Она планирует убрать слово "переход" из мандата, заменив его новыми указаниями, направленными на максимально возможную добычу углеводородов.

Экономический рост и углеводороды

По ее словам, Великобритания "не может позволить себе не делать всё возможное для добычи углеводородов", подчеркивая, что это будет способствовать экономическому росту страны, пишет The Guardian.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Один кинжал показал уровень мастерства бронзового века лучше, чем десятки раскопок
Наука и техника
Один кинжал показал уровень мастерства бронзового века лучше, чем десятки раскопок Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Последние материалы
Ни кусочка нельзя: почему продукты с плесенью смертельно опасны
Двойная кора — миф? Новое исследование раскрывает, на чём держатся массивные Гималаи
Ошибка 90% хозяек: почему ваша кухня выглядит как операционная и как это исправить
Похудение и грудь: как избежать потери формы и объёма
Пена или вода? Ошибка в начале — и самообслуживание станет дорогой ошибкой
Хрустящее и полезное: это овсяное печенье с мёдом, кунжутом и тахини заменит все сладости из магазина
Тренер, после которого хочется бросить спорт: как вовремя распознать дилетанта
Спасибо за любовь: Сергей Жуков показал архивные кадры в день рождения мамы
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Искали нюдсы: молодая мама Ида Галич в отчаянии из-за нового взлома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.