Финансовый переворот: почему сентябрьское заседание ЦБ станет главным событием осени

Финансовые аналитики ожидают очередного снижения ключевой ставки Банком России на предстоящем заседании.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Центральный банк России

По мнению руководителя управления аналитики "Газпромбанк Инвестиции" Андрея Ванина, снижение может составить 150-200 базисных пунктов, что опустит ставку до уровня 16-16,5% годовых.

Это решение обусловлено заметным охлаждением экономики и отсутствием весомых причин для приостановки цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Настроения участников рынка изменились после публикации данных по инфляционным ожиданиям населения, динамике бюджетного дефицита и показателям кредитования. Большинство экспертов сходятся во мнении, что ЦБ продолжит политику снижения ставки, хотя точные цифры пока остаются предметом дискуссий, пишут "РБК Инвестиции".

Это решение может сделать кредиты более доступными для населения, но одновременно снизит доходность по депозитам и окажет давление на курс рубля.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.

