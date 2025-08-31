Землетрясения на Камчатке сильно ударили по карману россиян

Из-за недавних землетрясений и цунами на Дальнем Востоке красная икра подорожала на 13%, достигнув 9000 рублей за килограмм. Также на 9% поднялась стоимость имитированной икры — до 522 рублей за упаковку.

Как сообщает Telegram-канал Baza, даже увеличение улова лососевых не остановило рост цен, что эксперты связывают с последствиями стихийных бедствий и повышением издержек рыбопромышленных компаний.

Почему икра дорожает?

Логистические сбои — землетрясения нарушили транспортное сообщение и переработку рыбы на Камчатке.

Рост операционных расходов — компании несут дополнительные затраты на восстановление инфраструктуры.

Спекуляции — поставщики заранее закладывают риски в цены.

Что ждать потребителям?

Цены могут продолжить рост в преддверии новогодних праздников.

Имитированная икра станет популярной альтернативой, но тоже не избежит подорожания.

Рекомендуется искать локальные предложения или рассматривать замороженные морепродукты как замену.

