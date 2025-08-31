Землетрясения на Камчатке сильно ударили по карману россиян

Из-за недавних землетрясений и цунами на Дальнем Востоке красная икра подорожала на 13%, достигнув 9000 рублей за килограмм. Также на 9% поднялась стоимость имитированной икры — до 522 рублей за упаковку.
Как сообщает Telegram-канал Baza, даже увеличение улова лососевых не остановило рост цен, что эксперты связывают с последствиями стихийных бедствий и повышением издержек рыбопромышленных компаний.
Рекомендуется искать локальные предложения или рассматривать замороженные морепродукты как замену.
Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.
