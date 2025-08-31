Сентябрьский прогноз курса: на сколько ослабнет рубль и как к этому подготовиться

Финансовый эксперт Владимир Григорьев спрогнозировал вероятное ослабление рубля в сентябре 2025 года.

Фото: freepik.com by ededchechine Рубли, монеты

По его мнению, курс доллара может достичь 82-84 рублей, а евро — 92-95 рублей.

Факторы давления на рубль

Сезонный рост спроса на валюту. В сентябре традиционно активизируются импортеры, что увеличивает потребность в долларах и евро для закупок товаров за рубежом.

Сокращение валютных поступлений. Снижение доходов от экспорта (включая энергоносители) создает дисбаланс между спросом и предложением на валютном рынке.

Бюджетные потребности. Текущий курс рубля (ниже плановых 90-100 рублей за доллар) невыгоден для наполнения бюджета. Власти могут мягко стимулировать ослабление для увеличения доходов, пишет "Лента".

Снижение ключевой ставки ЦБ. Возможное очередное снижение ставки сделает рублевые инвестиции менее привлекательными для иностранных инвесторов.

Что это значит для обычных граждан?

Удорожание импортных товаров — от электроники до продуктов;

Рост цен на путешествия — при поездках за границу;

Стабильность для экспортеров — ослабление рубля повысит их доходность.

Советы от эксперта

Не поддавайтесь панике: колебания курса в пределах 5-7% — нормальная рыночная ситуация.

Следите за новостями ЦБ: решение о ключевой ставке 13 сентября может стать поворотным моментом.

Уточнения

Официальный курс иностранных валют по отношению к российскому рублю (иногда, "официальный курс рубля") — курс российского рубля, устанавливаемый Центральным банком РФ по отношению к иностранным валютам на определенный период времени.

