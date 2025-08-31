Флористы озолотятся: названы расходы россиян на цветы к 1 сентября

Ежегодный предосенний ажиотаж вокруг цветов к 1 сентября вновь бьет по карманам родителей.
По данным финансового аналитика Анны Бодровой, в 2025 году скромный букет обойдется в 500-900 рублей — на 15-25% дороже, чем в прошлом году. В Москве цены взлетят до 900 рублей за базовый вариант (5-7 роз или хризантем), в регионах — до 500 рублей. Однако есть способы смягчить удар по бюджету.
Выбирайте гладиолусы, хризантемы, астры или георгины: они выращиваются в России и дешевле роз, чей посадочный материал завозится из-за рубежа.
Избегайте экзотики (орхидеи, альстромерии) и сложной упаковки — это добавляет до 50% к стоимости.
Покупка цветов поштучно и самостоятельная сборка сэкономит 200-300 рублей (наценка флористов и упаковки в сезон достигает пика), пишет "МК".
Ищите цветы на оптовых базах или в мелких павильонах у метро — там цены часто ниже, чем в салонах.
День зна́ний (1 сентября, Пра́здник пе́рвого звонка́) — государственный праздник в СССР, введённый Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года № 373-XI «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днём знаний».
