Флористы озолотятся: названы расходы россиян на цветы к 1 сентября

Экономика

Ежегодный предосенний ажиотаж вокруг цветов к 1 сентября вновь бьет по карманам родителей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
По данным финансового аналитика Анны Бодровой, в 2025 году скромный букет обойдется в 500-900 рублей — на 15-25% дороже, чем в прошлом году. В Москве цены взлетят до 900 рублей за базовый вариант (5-7 роз или хризантем), в регионах — до 500 рублей. Однако есть способы смягчить удар по бюджету.

Как выбрать бюджетный букет

Местные вместо импортных

Выбирайте гладиолусы, хризантемы, астры или георгины: они выращиваются в России и дешевле роз, чей посадочный материал завозится из-за рубежа.

Избегайте экзотики (орхидеи, альстромерии) и сложной упаковки — это добавляет до 50% к стоимости.

Собирайте букет самостоятельно

Покупка цветов поштучно и самостоятельная сборка сэкономит 200-300 рублей (наценка флористов и упаковки в сезон достигает пика), пишет "МК".

Ищите цветы на оптовых базах или в мелких павильонах у метро — там цены часто ниже, чем в салонах.

Уточнения

День зна́ний (1 сентября, Пра́здник пе́рвого звонка́) — государственный праздник в СССР, введённый Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года № 373-XI «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днём знаний». 

