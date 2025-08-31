За месяц в 1,5 раза: назван самый подорожавший товар в мире

В августе 2025 года кофе сортов робуста и арабика продемонстрировали рекордный рост цен на мировых рынках.
Согласно данным, опубликованным РИА Новости, стоимость робусты за месяц увеличилась в 1,5 раза, а арабики — на 29%. Такой скачок цен связывают с неблагоприятными погодными условиями в ключевых регионах выращивания кофе (Бразилия, Вьетнам), а также с логистическими сложностями и повышенным спросом.
Кроме кофе, значительный рост показали:
В то же время пиломатериалы стали самым подешевевшим товаром, упав в цене на 19,2% из-за снижения спроса в строительном секторе и переизбытка предложения.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
