За месяц в 1,5 раза: назван самый подорожавший товар в мире

В августе 2025 года кофе сортов робуста и арабика продемонстрировали рекордный рост цен на мировых рынках.

Согласно данным, опубликованным РИА Новости, стоимость робусты за месяц увеличилась в 1,5 раза, а арабики — на 29%. Такой скачок цен связывают с неблагоприятными погодными условиями в ключевых регионах выращивания кофе (Бразилия, Вьетнам), а также с логистическими сложностями и повышенным спросом.

Кроме кофе, значительный рост показали:

Сахар на лондонской бирже — +4,9%;

Соевые бобы на американском рынке — +4,9%;

Неодим (редкоземельный металл для магнитов) — +20%.

В то же время пиломатериалы стали самым подешевевшим товаром, упав в цене на 19,2% из-за снижения спроса в строительном секторе и переизбытка предложения.

