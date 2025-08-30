Экономике угрожает крах пузыря ИИ? Что это такое, и какие страны он потревожит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Крах пузыря — история, которая захватит весь мир. Эксперты спорят, приведет ли бурное развитие ИИ к закономерному концу.

Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Есть страх, что инвесторы заберут свои деньги, ну а дальше, как говорится, понеслось.

Глава Open AI Сэм Альтман недавно пообщался со СМИ и несколько раз назвал ИИ "пузырем". В то же время учёные заявили, что 95% компаний, которые внедряют ИИ, не получают ничего или почти ничего. Всё ломается, всё работает хуже, и за ИИ нужно постоянно все проверять и исправлять.

Дело в том, что инвесторы вкладывают в ИИ всего 50 миллиардов долларов за прошлый квартал — этого мало.

Большие траты в основном пошли на энергетику, пишет KP. RU.

Уточнения

Сэмюэл Харрис Альтман (англ. Samuel Harris Altman, МФА: /ˈɔːltmən/; род. 22 апреля 1985, Чикаго, Иллинойс) — американский предприниматель, инвестор, программист и блогер. 

