Экономике угрожает крах пузыря ИИ? Что это такое, и какие страны он потревожит

Крах пузыря — история, которая захватит весь мир. Эксперты спорят, приведет ли бурное развитие ИИ к закономерному концу.

Есть страх, что инвесторы заберут свои деньги, ну а дальше, как говорится, понеслось.

Глава Open AI Сэм Альтман недавно пообщался со СМИ и несколько раз назвал ИИ "пузырем". В то же время учёные заявили, что 95% компаний, которые внедряют ИИ, не получают ничего или почти ничего. Всё ломается, всё работает хуже, и за ИИ нужно постоянно все проверять и исправлять.

Дело в том, что инвесторы вкладывают в ИИ всего 50 миллиардов долларов за прошлый квартал — этого мало.

Большие траты в основном пошли на энергетику, пишет KP. RU.

