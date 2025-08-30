Экономике угрожает крах пузыря ИИ? Что это такое, и какие страны он потревожит

Крах пузыря — история, которая захватит весь мир. Эксперты спорят, приведет ли бурное развитие ИИ к закономерному концу.
Есть страх, что инвесторы заберут свои деньги, ну а дальше, как говорится, понеслось.
Глава Open AI Сэм Альтман недавно пообщался со СМИ и несколько раз назвал ИИ "пузырем". В то же время учёные заявили, что 95% компаний, которые внедряют ИИ, не получают ничего или почти ничего. Всё ломается, всё работает хуже, и за ИИ нужно постоянно все проверять и исправлять.
Дело в том, что инвесторы вкладывают в ИИ всего 50 миллиардов долларов за прошлый квартал — этого мало.
Большие траты в основном пошли на энергетику, пишет KP. RU.
Сэмюэл Харрис Альтман (англ. Samuel Harris Altman, МФА: /ˈɔːltmən/; род. 22 апреля 1985, Чикаго, Иллинойс) — американский предприниматель, инвестор, программист и блогер.
Почему кошка выбирает чужой дом и что может скрываться за её поступком? Разбираем реальные причины и народные поверья.