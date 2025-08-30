Китай наращивает аппетит: Газпром готовится к рекордному увеличению поставок газа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:00
Экономика

Власти Пекина ведут обсуждения с "Газпромом" относительно увеличения закупок российского природного газа по действующему газопроводу "Сила Сибири".

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Планируется, что с 2031 года объёмы поставок возрастут на 6 миллиардов кубометров в год. Это позволит увеличить существующий уровень импорта с 38 до 44 миллиардов кубических метров ежегодно.

При условии, что цена составит примерно 250 долларов за тысячу кубометров, дополнительный экспорт может принести российской компании около полутора миллиардов долларов ежегодно.

Reuters сообщает, что китайская государственная компания PipeChina уже начала изучение различных возможностей расширения своей газотранспортной сети. Эти усилия направлены на обеспечение приёма большего объёма российского газа, а начало строительных работ запланировано на вторую половину следующего года.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
