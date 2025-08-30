Китай наращивает аппетит: Газпром готовится к рекордному увеличению поставок газа

Власти Пекина ведут обсуждения с "Газпромом" относительно увеличения закупок российского природного газа по действующему газопроводу "Сила Сибири".

Планируется, что с 2031 года объёмы поставок возрастут на 6 миллиардов кубометров в год. Это позволит увеличить существующий уровень импорта с 38 до 44 миллиардов кубических метров ежегодно.

При условии, что цена составит примерно 250 долларов за тысячу кубометров, дополнительный экспорт может принести российской компании около полутора миллиардов долларов ежегодно.

Reuters сообщает, что китайская государственная компания PipeChina уже начала изучение различных возможностей расширения своей газотранспортной сети. Эти усилия направлены на обеспечение приёма большего объёма российского газа, а начало строительных работ запланировано на вторую половину следующего года.

