Рисовый раздор: почему поездка японского министра Акадзавы в США сорвалась

В связи с разногласиями между Токио и Вашингтоном относительно увеличения импорта американского риса запланированная на 28 августа поездка министра по делам восстановления экономики Японии Ресэя Акадзавы в США была отменена.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету "Никкэй".
Издание отмечает, что высокопоставленные представители японского правительства заявили о предложении администрации США, в котором содержится требование включить обязательства по наращиванию объёмов закупки американского риса в президентский указ США о тарифах на японские товары.
По информации газеты, Япония выразила категорическое несогласие с данным предложением, что послужило причиной отмены визита Акадзавы в Америку.
