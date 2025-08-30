Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суточный лимит на пользование телефоном хотят ввести в Японии: не более двух часов в день
Вы в своей грёбаной башне из слоновой кости: как Шон Коннери заставил Disney платить
Цены на цветы к 1 сентября взлетели: сколько стоит букет и как можно сэкономить
Как защитить свой смартфон от кражи личной информации
Не просто трава, а деликатес: раскрыта причина, по которой собаки обожают вкус одуванчиков
Таиланд в сезон дождей: чем удивит страна улыбок в сезон дождей
Протеин + фрукт = идеальная фигура: диетолог раскрыл секрет быстрого похудения
Джордж Харрисон рассказывал, с кем бы он хотел воссоединиться из группы The Beatles
Забытая опция в Skoda Octavia, которая делает задний ряд местом для идеального сна

Рисовый раздор: почему поездка японского министра Акадзавы в США сорвалась

0:51
Экономика

В связи с разногласиями между Токио и Вашингтоном относительно увеличения импорта американского риса запланированная на 28 августа поездка министра по делам восстановления экономики Японии Ресэя Акадзавы в США была отменена.

Рис
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рис

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету "Никкэй".

Издание отмечает, что высокопоставленные представители японского правительства заявили о предложении администрации США, в котором содержится требование включить обязательства по наращиванию объёмов закупки американского риса в президентский указ США о тарифах на японские товары.

По информации газеты, Япония выразила категорическое несогласие с данным предложением, что послужило причиной отмены визита Акадзавы в Америку.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Домашние животные
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя Аудио 
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Последние материалы
Не просто трава, а деликатес: раскрыта причина, по которой собаки обожают вкус одуванчиков
Рисовый раздор: почему поездка японского министра Акадзавы в США сорвалась
Таиланд в сезон дождей: чем удивит страна улыбок в сезон дождей
Протеин + фрукт = идеальная фигура: диетолог раскрыл секрет быстрого похудения
Джордж Харрисон рассказывал, с кем бы он хотел воссоединиться из группы The Beatles
Забытая опция в Skoda Octavia, которая делает задний ряд местом для идеального сна
3 волшебные хитрости для идеальной перловки — сделайте это, и она будет как в ресторане
Потолок давит? Дизайнерские хитрости, которые вытянут комнату вверх
Идеальная форма круглый год: как это удаётся русской женщине-скале Наталии Кузнецовой
Египет не только о пирамидах: уникальные достопримечательности, которые стоит увидеть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.