Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как защитить свой смартфон от кражи личной информации
Не просто трава, а деликатес: раскрыта причина, по которой собаки обожают вкус одуванчиков
Рисовый раздор: почему поездка японского министра в США сорвалась
Таиланд в сезон дождей: чем удивит страна улыбок в сезон дождей
Протеин + фрукт = идеальная фигура: диетолог раскрыл секрет быстрого похудения
Джордж Харрисон рассказывал, с кем бы он хотел воссоединиться из группы The Beatles
Забытая опция в Skoda Octavia, которая делает задний ряд местом для идеального сна
3 волшебные хитрости для идеальной перловки — сделайте это, и она будет как в ресторане
Потолок давит? Дизайнерские хитрости, которые вытянут комнату вверх

Переработка нефти в России: Роснефть снизила объёмы

1:29
Экономика

Согласно информации, предоставленной компанией "Роснефть", в первой половине 2025 года нефтеперерабатывающие предприятия концерна уменьшили объёмы переработки примерно на 5% относительно аналогичного периода прошлого года, достигнув 38,7 млн тонн.

Цистерны Роснефть
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Цистерны Роснефть

На внутренний рынок было поставлено 20 млн тонн нефтепродуктов, что меньше прошлогоднего показателя в 21,6 млн тонн. В частности, поставки бензина составили 6,4 млн тонн, а дизельного топлива — 7,8 млн тонн.

В официальном заявлении компании отмечается, что снижение переработки нефти до 38,7 млн тонн в первом полугодии 2025 года вызвано необходимостью проведения восстановительных и ремонтных мероприятий, а также оптимизацией загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) с учетом рыночных цен, логистических сложностей и потребительского спроса. Для сравнения, в первой половине 2024 года было переработано 40,9 млн тонн.

При этом, глубина переработки нефти увеличилась до 77,6%, а выход светлых нефтепродуктов достиг 60,3%, сообщает ТАСС.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Недвижимость
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней Аудио 
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Красота и стиль
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году Аудио 
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Последние материалы
Не просто трава, а деликатес: раскрыта причина, по которой собаки обожают вкус одуванчиков
Рисовый раздор: почему поездка японского министра в США сорвалась
Таиланд в сезон дождей: чем удивит страна улыбок в сезон дождей
Протеин + фрукт = идеальная фигура: диетолог раскрыл секрет быстрого похудения
Джордж Харрисон рассказывал, с кем бы он хотел воссоединиться из группы The Beatles
Забытая опция в Skoda Octavia, которая делает задний ряд местом для идеального сна
3 волшебные хитрости для идеальной перловки — сделайте это, и она будет как в ресторане
Потолок давит? Дизайнерские хитрости, которые вытянут комнату вверх
Идеальная форма круглый год: как это удаётся русской женщине-скале Наталии Кузнецовой
Египет не только о пирамидах: уникальные достопримечательности, которые стоит увидеть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.