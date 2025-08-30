Переработка нефти в России: Роснефть снизила объёмы

Согласно информации, предоставленной компанией "Роснефть", в первой половине 2025 года нефтеперерабатывающие предприятия концерна уменьшили объёмы переработки примерно на 5% относительно аналогичного периода прошлого года, достигнув 38,7 млн тонн.

На внутренний рынок было поставлено 20 млн тонн нефтепродуктов, что меньше прошлогоднего показателя в 21,6 млн тонн. В частности, поставки бензина составили 6,4 млн тонн, а дизельного топлива — 7,8 млн тонн.

В официальном заявлении компании отмечается, что снижение переработки нефти до 38,7 млн тонн в первом полугодии 2025 года вызвано необходимостью проведения восстановительных и ремонтных мероприятий, а также оптимизацией загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) с учетом рыночных цен, логистических сложностей и потребительского спроса. Для сравнения, в первой половине 2024 года было переработано 40,9 млн тонн.

При этом, глубина переработки нефти увеличилась до 77,6%, а выход светлых нефтепродуктов достиг 60,3%, сообщает ТАСС.

