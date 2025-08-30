Торговый альянс наносит ответный удар: Россия и Китай отвернулись от доллара

Президент России Владимир Путин сообщил в интервью китайскому агентству "Синьхуа", что торговые операции между Россией и Китаем практически целиком проводятся в национальных денежных единицах, а использование доллара и евро сведено к минимуму.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рубль монетой

Президент отметил, что хотя товарооборот оценивается в долларах для удобства, фактически все расчёты между странами осуществляются в рублях и юанях. Доля американской и европейской валют несущественна, пишет URA.RU.

Переход на расчеты в национальных валютах объясняется продолжающимися западными санкциями и затруднённым доступом российских компаний к долларам и евро. Аналитики полагают, что возможное смягчение санкций и возвращение западных компаний на российский рынок могут изменить структуру торговли. Тем не менее, китайские поставщики за последние годы значительно укрепили свои позиции.

Уточнения

Анали́тик — специалист, занимающийся аналитическими исследованиями и обобщением в определенной сфере деятельности, который в совершенстве владеет методами анализа, обычно способен прогнозировать процессы и разрабатывать перспективные программы развития.



