Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Искали нюдсы: молодая мама Ида Галич в отчаянии из-за нового взлома
Салат-выручалочка: готовится из того, что есть в холодильнике
Разгадан код послушания лошадей: как ген ZFPM1 изменил мир
Как выбрать люстру для низких потолков: 10 ошибок, которые делают комнату тесной
Туристу это даром не пройдёт: пиво для слона обернулось скандалом
У меня проблема: Олег Меньшиков откровенно рассказал об отношении к возрасту
Победа с привкусом тревоги: почему Спартак не радует руководство даже при серии успехов
Хлеб убрали — привычки изменились: к чему приводит этот шаг на самом деле

Фьючерсная торговля на Binance временно закрыта: вот что скрывает криптовалютная биржа

1:46
Экономика

На этой неделе криптовалютная биржа Binance шокировала своих пользователей заявлением о временной приостановке фьючерсной торговли. Сервис, широко используемый для заключения сделок на основе будущих котировок криптовалют, теперь не доступен на платформе.

Бинанс
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бинанс

Компания официально сообщила, что активно работает над устранением возникшей технической проблемы. Однако в своём заявлении Binance не уточнила, что именно стало причиной сбоя и когда сервис будет полностью восстановлен.

Почему это важно для криптовалютного рынка

Фьючерсная торговля является одной из самых популярных и востребованных услуг на криптовалютных биржах. В ней инвесторы заключают сделки на покупку или продажу активов в будущем по текущим ценам. Это позволяет участникам рынка не только зарабатывать на колебаниях цен, но и хеджировать риски.

Хотя сама причина сбоя пока не раскрыта, известна лишь информация о том, что компания работает над решением проблемы. В криптовалютном сообществе такой шаг вызвал немалые беспокойства, ведь подобные технические сбои могут повлиять на репутацию крупных игроков в индустрии.

Будут ли другие биржи затронуты

В настоящее время остаётся неясным, затронет ли сбой и другие криптовалютные биржи. Эксперты отмечают, что это также подчеркивает важность качественной технической инфраструктуры для платформ, которые обслуживают огромные объемы торговли.

Фьючерсный рынок криптовалют продолжает оставаться чувствительным к подобным инцидентам, и многие инвесторы надеются, что ситуация на Binance разрешится в ближайшие дни.

Уточнения

Фью́черс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.

Binance — крупный онлайн-сервис обмена цифровых валют, блокчейн-система и поставщик инфраструктуры для криптовалютной отрасли с комплексом продуктов, среди которых — торговля цифровыми активами, инвестиции, децентрализация и инфраструктурные решения, исследования, образование и другие направления.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Недвижимость
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис Аудио 
Популярное
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя

Почему кошка выбирает чужой дом и что может скрываться за её поступком? Разбираем реальные причины и народные поверья.

Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Последние материалы
Разгадан код послушания лошадей: как ген ZFPM1 изменил мир
Как выбрать люстру для низких потолков: 10 ошибок, которые делают комнату тесной
Туристу это даром не пройдёт: пиво для слона обернулось скандалом
Победа с привкусом тревоги: почему Спартак не радует руководство даже при серии успехов
У меня проблема: Олег Меньшиков откровенно рассказал об отношении к возрасту
Хлеб убрали — привычки изменились: к чему приводит этот шаг на самом деле
Решили прокатиться по Европе на автомобиле? Эти 5 ошибок обернутся большими проблемами
Какую чистку лица выбрать: плюсы и минусы двух популярных методов
Классово чуждые до сих пор находятся на легких работах… — писала газета К трудовому общежитию 31 августа 1932 года
Ксения Собчак заявила о трёхлетних попытках признать её иностранным агентом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.