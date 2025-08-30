Юридический нокаут: суд США вынес вердикт по тарифам Трампа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Апелляционный суд федерального округа вынес решение, согласно которому действия президента Дональда Трампа по введению широких импортных пошлин были признаны незаконными.

Фото: Designed by Freepik
Не было законных оснований для введения тарифов

Суд заявил, что полномочия по установлению торговых мер принадлежат исключительно Конгрессу. В постановлении, принятом большинством голосов (7 против 4), суд указал, что использование Трампом Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года для наложения тарифов противоречит конституционному принципу разделения властей. Суд постановил, что IEEPA не дает законных оснований для введения налогов, пошлин или тарифов.

Действие решения суда приостановлено до 14 октября, чтобы администрация Трампа имела возможность обжаловать его в Верховном суде. Министерство юстиции, как заявила генеральный прокурор Пэм Бонди, намерено подать апелляцию.

Речь идет о так называемых "тарифах Дня освобождения", введенных в апреле, которые предусматривали 10-процентную пошлину на импорт из большинства стран, а также о "ответных" тарифах против стран, обвиняемых в недобросовестной торговле. Спор коснулся и дополнительных пошлин на импорт из Китая, Мексики и Канады, связанных с угрозами национальной безопасности.

Ответ Трампа на решение суда

Трамп в ответ назвал решение суда "крайне предвзятым" и предупредил о разрушительных последствиях отмены тарифов для экономики США. Он подчеркнул, что тарифы остаются в силе, и вновь заявил, что торговый дефицит угрожает американским рабочим местам и промышленности.

Суд отверг эти аргументы, отметив, что Конгресс не делегировал полномочия по установлению тарифов в рамках IEEPA. Судьи подчеркнули, что вопросы налогообложения и установления тарифов относятся к "основной компетенции Конгресса".

Такое решение защищает американский бизнес

Решение было принято после судебных разбирательств, инициированных малым бизнесом и коалицией штатов. Одна из компаний, подавших иск, VOS Selections, заявила, что решение "защищает американский бизнес от незаконных действий исполнительной власти", сообщает Helsinki Times.

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
