Несмотря на давление: Швейцарские золотопромышленники сделали свой выбор

Швейцарские золотопромышленники не планируют расширять производство на территории США, несмотря на давление со стороны американской администрации во главе с Дональдом Трампом.
Об этом сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ), ссылаясь на результаты собственного журналистского расследования.
Ранее, как отмечает издание, бывший швейцарский дипломат Томас Борер предлагал перенести часть золотоперерабатывающих мощностей из Швейцарии в Америку, чтобы ослабить напряжённость в торговле и сбалансировать торговый дефицит. США выражали недовольство резким ростом поставок золота из Швейцарии в последние месяцы, что стало одной из причин введения Вашингтоном 39-процентных пошлин на значительную часть швейцарской продукции.
Газета пишет, что различные политические и деловые деятели, включая представителей "Зелёных", либералов и руководителей крупных компаний, предлагали ограничить экспорт золота, в том числе путем введения дополнительных налогов. Однако отрасль отвергла эти предложения как потенциально вредные для индустрии, в которой занято 2200 человек.
Согласно информации NZZ, ассоциация производителей и торговцев драгоценными металлами также отклоняет планы Борера по переносу производства. По мнению ассоциации, перенос предприятий в США "не имеет особого смысла", поскольку в мире уже наблюдается избыток перерабатывающих мощностей. Кроме того, компании подчеркивают, что маркировка "Swiss made" является важным знаком качества, который может быть скомпрометирован при переносе производства за рубеж.
Несмотря на это, экспорт золота в США продолжает расти. В июле 2025 года из Швейцарии было экспортировано 54 тонны драгоценного металла на сумму около 4,7 миллиарда франков, что в пять раз превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Причины такого роста остаются неясными, учитывая неопределенность с американскими пошлинами. Предполагается, что риски могли взять на себя крупнейшие финансовые институты, пишет РИА Новости.
