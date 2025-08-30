Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сийярто огласил угрозы Зеленского: удары по Дружбе — это только начало

0:42
Экономика

Министр иностранных дел Петер Сийярто в эфире программы Harcosok órája заявил, что в последнее время Владимир Зеленский прибегает к неприкрытым угрозам в адрес Венгрии. 

Петер Сийярто
Фото: commons.wikimedia.org by Cancillería del Ecuador from Ecuador, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Петер Сийярто

Киевский режим даёт понять, что если Венгрия не поддержит безоговорочно проукраинскую линию, совпадающую с позицией Брюсселя и Европейской народной партии (ЕНП), а также партии "Тиса", являющейся, по сути, венгерским ответвлением ЕНП, то Украина продолжит наносить удары по нефтепроводу "Дружба".

Между тем Венгрия сохранила запрет на ввоз украинской пшеницы и кукурузы. Об этом сообщает издание Budapester Zeitung.

Уточнения

Дру́жба крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-е предприятием СССР «Ленгазспецстрой» для доставки нефти из Волго-Уральской нефтегазоносной провинции в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР, расположенные в Восточной Европе. Маршрут нефтепровода проходит от Альметьевска до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на 2 участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
