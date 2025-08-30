Спасательный круг для шахтёров: сколько предприятий получат поддержку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Вследствие кризисных явлений в угольной индустрии, деятельность 23 компаний была временно прекращена, как заявил статс-секретарь и заместитель главы Министерства энергетики Дмитрий Исламов.

На данный момент 53 предприятия находятся в зоне повышенного риска. Из этого числа 23 временно остановили свою работу. Главным образом, это касается Кузбасса, уточнил Исламов.

26 августа власти Кемеровской области сообщили о временной приостановке работы 17 угледобывающих предприятий, расположенных в регионе.

Кроме того, Исламов подчеркнул, что на данный момент 129 угольных шахт и разрезов обратились за государственной поддержкой. На их долю приходится значительная часть, а именно 80-85% всей добычи угля в России. Специальная комиссия, возглавляемая министром финансов Антоном Силуановым, уже провела рассмотрение заявок от 42 предприятий, сообщает "Интерфакс".

Ке́меровская о́бласть — Кузба́сс (также Ке́меровская о́бласть или Кузба́сс) — субъект Российской Федерации, расположенный на юге Западной Сибири. Входит в состав Сибирского федерального округа, является частью Западно-Сибирского экономического района.
 

