Слияние гигантов: Магнит поглотил Азбуку вкуса

Экономика

Согласно финансовой отчетности компании "Магнит", затраты на приобретение сети "Азбука вкуса" достигли 29,65 миллиардов рублей.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Ранее, в апреле, РБК, ссылаясь на собственные источники, сообщало о достигнутой договоренности между "Магнитом" и "Азбукой вкуса" о покупке контрольного пакета акций. Предполагаемая стоимость сделки оценивалась диапазоном от 30 до 35 миллиардов рублей.

В феврале текущего года газета "Ведомости" сообщала об интересе компании "Севергрупп", принадлежащей Алексею Мордашову, к приобретению "Азбуки вкуса". Инсайдеры сообщали о ведении переговоров по потенциальной сделке.

"Азбука вкуса" была основана в 1992 году Максимом Кощеенко, Олегом Лыткиным, Сергеем Верещагиным и Олегом Трыкиным. В июне 2021 года пресса сообщала о намерениях "Яндекса" приобрести "Азбуку вкуса", однако, несмотря на продвинутую стадию переговоров, сделка не была завершена.

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
