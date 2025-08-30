Слияние гигантов: Магнит поглотил Азбуку вкуса

Согласно финансовой отчетности компании "Магнит", затраты на приобретение сети "Азбука вкуса" достигли 29,65 миллиардов рублей.
Ранее, в апреле, РБК, ссылаясь на собственные источники, сообщало о достигнутой договоренности между "Магнитом" и "Азбукой вкуса" о покупке контрольного пакета акций. Предполагаемая стоимость сделки оценивалась диапазоном от 30 до 35 миллиардов рублей.
В феврале текущего года газета "Ведомости" сообщала об интересе компании "Севергрупп", принадлежащей Алексею Мордашову, к приобретению "Азбуки вкуса". Инсайдеры сообщали о ведении переговоров по потенциальной сделке.
"Азбука вкуса" была основана в 1992 году Максимом Кощеенко, Олегом Лыткиным, Сергеем Верещагиным и Олегом Трыкиным. В июне 2021 года пресса сообщала о намерениях "Яндекса" приобрести "Азбуку вкуса", однако, несмотря на продвинутую стадию переговоров, сделка не была завершена.
