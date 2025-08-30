Ключ к взлёту авторынка: одно решение ЦБ изменит всё

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В преддверии Восточного экономического форума первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что российское правительство ожидает постепенного оживления автомобильного рынка. Однако, по его словам, ключевым фактором станет дальнейшее уменьшение ключевой ставки Центрального Банка.

Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License Экономика

Ключевая ставка

Мантуров подчеркнул, что ставка ниже 15% годовых окажет более значительное положительное влияние на объемы продаж автомобилей.

Он отметил, что стимулирование рынка исключительно бюджетными средствами представляет собой сложную задачу. Снижение ключевой ставки до уровня ниже 15% активизирует рыночную динамику, и благоприятные тенденции уже заметны.

Первый вице-премьер заверил, что правительство продолжит внимательно следить за ситуацией, оказывая поддержку как потребителям, так и производителям, пишет ТАСС.

Меры по стабилизации рынка

В частности, решение об отсрочке уплаты утилизационного сбора отечественными производителями предоставляет им возможность использования значительных оборотных средств, исчисляемых сотнями миллиардов рублей, без необходимости обращения к дорогостоящим кредитам. Подобные комплексные меры поддержки направлены на стабилизацию рынка и стимулирование производства автомобилей, подчеркнул Мантуров.

Продажи новых авто

По данным Минпромторга РФ, продажи новых автомобилей всех типов в России за первые семь месяцев 2025 года сократились на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 742,1 тыс. единиц. В июле снижение составило 15% в годовом выражении (134,6 тыс. штук), но по сравнению с июньскими показателями продажи выросли на 33%.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.



