Ключ к взлёту авторынка: одно решение ЦБ изменит всё

В преддверии Восточного экономического форума первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что российское правительство ожидает постепенного оживления автомобильного рынка. Однако, по его словам, ключевым фактором станет дальнейшее уменьшение ключевой ставки Центрального Банка.
Мантуров подчеркнул, что ставка ниже 15% годовых окажет более значительное положительное влияние на объемы продаж автомобилей.
Он отметил, что стимулирование рынка исключительно бюджетными средствами представляет собой сложную задачу. Снижение ключевой ставки до уровня ниже 15% активизирует рыночную динамику, и благоприятные тенденции уже заметны.
Первый вице-премьер заверил, что правительство продолжит внимательно следить за ситуацией, оказывая поддержку как потребителям, так и производителям, пишет ТАСС.
В частности, решение об отсрочке уплаты утилизационного сбора отечественными производителями предоставляет им возможность использования значительных оборотных средств, исчисляемых сотнями миллиардов рублей, без необходимости обращения к дорогостоящим кредитам. Подобные комплексные меры поддержки направлены на стабилизацию рынка и стимулирование производства автомобилей, подчеркнул Мантуров.
По данным Минпромторга РФ, продажи новых автомобилей всех типов в России за первые семь месяцев 2025 года сократились на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 742,1 тыс. единиц. В июле снижение составило 15% в годовом выражении (134,6 тыс. штук), но по сравнению с июньскими показателями продажи выросли на 33%.
Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
