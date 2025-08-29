Новые санкции Евросоюза (ЕС), а также вторичные меры, предусматривающие ограничения для иностранных посредников, сотрудничающих с Россией, не окажут значительного влияния на российский экспорт энергоносителей. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Ранее европейский новостной сайт Euractiv сообщал, что страны Евросоюза обсуждают ужесточение мер в рамках 19-го пакета санкций, включая целевые ограничения против предполагаемых участников "экосистемы" теневого флота.
Депутат, комментируя эту новость, сообщил, что поставки энергоносителей в Индию и Китай продолжатся, несмотря на угрозы о высоких пошлинах.
"Руководство этих стран в первую очередь думает о своих жителях и промышленности. Российские энергоносители жизненно важны для их экономики", — пояснил парламентарий.
Он добавил, что эффективность пакета санкций ЕС сомнительна.
"Внутри Евросоюза ситуация крайне сложная. Любые действия больше вредят самой Европе, чем российскому экспорту. Цель этих мер, по сути, — ускорить экономические трудности в ЕС", — отметил Ананских.
Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.