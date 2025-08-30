Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Торможение двигателем экономит топливо или убивает коробку передач — мифы, в которые продолжают верить
Из кухни — в бьюти-рутины и ЗОЖ-чашки: зачем все пьют уксус и подходит ли это каждому
Тайные рейсы депортации: рекордное число рейсов депортации при Трампе
Сила без железа: это упражнение заменит десятки подходов в зале
Жара крадёт у вас именно это: учёные раскрыли шокирующий эффект для организма
Ногти больше не ломаются: эффективный план домашнего ухода
Опасный блеск: эти ошибки с серебристым цветом убьют ваш интерьер
Кассиры в ярости: 5 вещей, которые доводят их до белого каления в супермаркете

Феномен ГК А101: что стоит за ростом продаж на 38% в эпоху ипотечных перемен

2:49
Экономика

Согласно опубликованным отчетам, один из ведущих российских застройщиков, Группа компаний "А101", представил финансовые итоги своей деятельности за первую половину 2025 года.

Новостройка летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Новостройка летом

Ввод жилья

За отчетный период компанией было возведено 1,9 миллиона квадратных метров жилья, а объем реализованной недвижимости превысил 44 миллиарда рублей. Руководство "А101" подчеркивает, что текущая ситуация на рынке ипотечного кредитования обуславливает осторожный подход к началу новых строительных проектов, пишет URA.RU.

В заявлении компании отмечается, что в первом полугодии 2025 года было продано 160 тысяч квадратных метров недвижимости на сумму 44 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года наблюдается увеличение показателей на 20% в площадях и на 38% в денежном выражении. Снижение объемов по сравнению с 2024 годом объясняется завершением действия ряда льготных ипотечных программ и является сознательным шагом в рамках принятой консервативной стратегии.

Семейная ипотека

"Семейная ипотека" остается основным инструментом заключения сделок для Группы. Доля рассрочек в портфеле компании сократилась до 15% и продолжает уменьшаться. Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости выросла на 4%, достигнув 265 тысяч рублей, а коммерческой — на 8%, до 304 тысяч рублей. Застройщик подчеркивает, что уровень цен по-прежнему соответствует финансовым возможностям массового покупателя и условиям действующих программ льготного ипотечного кредитования.

Долговая нагрузка

Представители ГК "А101" также отмечают, что долговая нагрузка остается на комфортном уровне: поступления на эскроу-счета с коэффициентом 1,4 покрывают обязательства по проектному финансированию. Стабильный приток денежных средств обеспечивается раскрытием эскроу-счетов после завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию. В первом полугодии 2025 года было сдано в эксплуатацию семь жилых домов.

Выручка девелопера за шесть месяцев составила 73,8 миллиарда рублей. Совокупные активы компании увеличились на 3%, достигнув 380,5 миллиарда рублей. На конец июня средняя степень готовности проектов составила 67%.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Новости спорта
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает Аудио 
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Недвижимость
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Последние материалы
Маска божьей коровки, жало хищника: в Омске найден ядовитый паук, вызывающий судороги
Зелёные поделились на союзников и коварных врагов: неожиданный рейтинг овощей-вредителей для фигуры
Первым сигналом проблем с DPF становится оранжевая лампа на панели приборов
Ярко-оранжевое чудо: акула у берегов Коста-Рики шокировала биологов
Гортензия отблагодарит пышным цветом: вот что нужно знать после окончания сезона
Устали от шумной Венеции: острова и районы, где город снова становится волшебным
Россия создаёт двигатель-гигант: как удалось приручить чудовищную тягу в 26 тонн
Самое главное при планировке: вот как превратить квадратную комнату в стильное пространство
Утренний отёк лица: причины и простые методы устранения
Больше никаких оладий: кабачки раскроют свой вкус по-новому в этих воздушных булочках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.