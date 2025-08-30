Феномен ГК А101: что стоит за ростом продаж на 38% в эпоху ипотечных перемен

Согласно опубликованным отчетам, один из ведущих российских застройщиков, Группа компаний "А101", представил финансовые итоги своей деятельности за первую половину 2025 года.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Новостройка летом

Ввод жилья

За отчетный период компанией было возведено 1,9 миллиона квадратных метров жилья, а объем реализованной недвижимости превысил 44 миллиарда рублей. Руководство "А101" подчеркивает, что текущая ситуация на рынке ипотечного кредитования обуславливает осторожный подход к началу новых строительных проектов, пишет URA.RU.

В заявлении компании отмечается, что в первом полугодии 2025 года было продано 160 тысяч квадратных метров недвижимости на сумму 44 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года наблюдается увеличение показателей на 20% в площадях и на 38% в денежном выражении. Снижение объемов по сравнению с 2024 годом объясняется завершением действия ряда льготных ипотечных программ и является сознательным шагом в рамках принятой консервативной стратегии.

Семейная ипотека

"Семейная ипотека" остается основным инструментом заключения сделок для Группы. Доля рассрочек в портфеле компании сократилась до 15% и продолжает уменьшаться. Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости выросла на 4%, достигнув 265 тысяч рублей, а коммерческой — на 8%, до 304 тысяч рублей. Застройщик подчеркивает, что уровень цен по-прежнему соответствует финансовым возможностям массового покупателя и условиям действующих программ льготного ипотечного кредитования.

Долговая нагрузка

Представители ГК "А101" также отмечают, что долговая нагрузка остается на комфортном уровне: поступления на эскроу-счета с коэффициентом 1,4 покрывают обязательства по проектному финансированию. Стабильный приток денежных средств обеспечивается раскрытием эскроу-счетов после завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию. В первом полугодии 2025 года было сдано в эксплуатацию семь жилых домов.

Выручка девелопера за шесть месяцев составила 73,8 миллиарда рублей. Совокупные активы компании увеличились на 3%, достигнув 380,5 миллиарда рублей. На конец июня средняя степень готовности проектов составила 67%.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.



