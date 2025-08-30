Банкротство не за горами? Промышленный комплекс в Кургане продают за 300 млн рублей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В Кургане выставлен на продажу промышленный комплекс, специализирующийся на выпуске специализированного оборудования.

Предприятие "Мельмаш" обладает развитой инфраструктурой, включая подъездные железнодорожные пути и мощные грузоподъемные механизмы. Сумма сделки оценивается приблизительно в 300 млн рублей, пишет URA. RU.

Финансовые показатели предприятия

Рыночная оценка актива составляет 27,7 млн рублей. Согласно региональной статистике, годовая выручка компании достигла 88 млн рублей. Балансовая стоимость основных средств — 4 млн рублей, уставной капитал — 1,38 млн рублей. Наличие двух лицензий и более сотни сделок за последний квартал свидетельствует о деловой активности. Хотя оборотные средства в шесть раз превышают краткосрочные обязательства, финансовое положение остается напряженным: долговая нагрузка составляет 98% от баланса. Налоговые недоимки — 2,7 млн рублей, а сумма судебных исков превышает 4,2 млн рублей. Отмечаются задержки выплат и сложности с кредитованием.

Сельскохозяйственная специализация

Ключевое направление работы — производство транспортерных систем для агропромышленного сектора. Эти механизмы критически важны для бесперебойной доставки урожая от полей к перерабатывающим мощностям.

Производственные мощности

Комплекс включает механический, заготовительный и сборочный цеха, а также склады общей площадью свыше 12 тыс. м². Высота помещений достигает 12 метров, перекрытия выполнены из армированного бетона. Наличие ж/д ветки упрощает грузооборот, а кран-балки различной мощности обеспечивают работу с габаритными конструкциями.

Кадровый состав

В коллективе числится 47 сотрудников со средней зарплатой 33 тыс. рублей. Вакансии отсутствуют, однако за последний период восемь человек покинули предприятие.

Уточнения

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
