Устойчивость или стагнация: чем обернётся баланс между жёсткой политикой ЦБ и ростом доходов

В ближайшие годы российская экономика столкнётся с непростым балансом — замедление инфляции при сохранении умеренного роста. К концу 2025 года показатель цен может опуститься ниже 7%, а темпы увеличения ВВП останутся в пределах 1-2%. Но эксперты предупреждают: ключевыми вызовами станут нехватка рабочей силы и жёсткая денежно-кредитная политика.

Прогнозы на 2025 год

Доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко считает, что по итогам следующего года инфляция составит 6,7%, рост ВВП — 1,6%, а уровень безработицы сохранится на низкой отметке 2,4%.

"В ближайшие три года ожидается постепенное замедление инфляции при росте экономики около 2% ежегодно (при прочих равных условиях). Экспорт и импорт будут зависеть от внешнеэкономической конъюнктуры, при этом сохраняется риск волатильности цен на энергоносители и влияния вторичных санкций", — отметила она.

По словам эксперта, рынок труда остаётся устойчивым: спрос на кадры высок, а предложение ограничено.

Устойчивость и торможение роста

Старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин подчеркнул, что экономика демонстрирует хорошую устойчивость, несмотря на замедление.

"Экономический рост продолжает поддерживаться высокими государственными расходами, в первую очередь оборонно-промышленный комплекс, активным инвестиционным спросом и увеличением доходов населения. В 2026 г. ожидается некоторое замедление темпов роста по мере исчерпания эффекта от уже реализованных стимулов и жёсткости денежно-кредитной политики. Ключевыми ограничителями остаются дефицит трудовых ресурсов, невозможность быстро нарастить внутреннее производство и высокая стоимость денег в экономике", — отметил он.

Еремкин прогнозирует рост ВВП в текущем году на уровне 1,4-1,7%, а в 2026 году — замедление до 0,7-1,1%.

Инфляция и роль ЦБ

Экономист обращает внимание, что переход от госрасходов к частным инвестициям и несырьевому экспорту станет главным вызовом ближайших полутора лет.

"Инфляционное давление не уйдёт с повестки дня и будет сохраняться. Высокие процентные ставки ограничивают рост цен, но повышенные бюджетные траты, рост издержек бизнеса и нестабилизированные инфляционные ожидания оказывают давление на инфляцию", — считает он.

По его словам, в 2026 году инфляция может составить 5,5-5,9%, однако достичь цели в 4% в среднесрочной перспективе будет крайне сложно.

Еремкин также подчеркнул, что длительное сохранение высокой инфляции на фоне стагнации будет вынуждать ЦБ держать жёсткую политику, тогда как правительство наоборот будет требовать смягчения условий для поддержки экономики.

Взгляд рейтингового агентства

Главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах ожидает рост экономики в 2024 году не ниже 1,3%.

"Мы смотрим на рост ВВП в этом году в районе 1,3%, хотя, возможно, пересмотрим оценку вниз. В следующем году ожидаем 1,6%. В этом году, скорее всего, средний курс будет в районе 85 рублей за доллар, к концу года — около 90. В следующем году курс будет слабее. Ключевая ставка конец года — 16%, в следующем году — 12%", — пояснил он.

Позиция минэкономразвития

В министерстве сообщили, что завершают подготовку обновлённого макропрогноза.

"В прогнозе будут скорректированы основные макропоказатели по сравнению с апрельскими сценарными условиями, учтены все текущие тренды, внутренние и внешние вызовы. Что касается инфляции, то динамика за последние месяцы даёт основания считать, что показатель будет ниже, чем ожидалось", — отметили в пресс-службе.

Экономика России в ближайшие годы будет развиваться в условиях замедляющейся инфляции и умеренного роста. Главные факторы, которые будут определять динамику, – это политика ЦБ, уровень госрасходов и способность бизнеса адаптироваться к дефициту рабочей силы и внешним ограничениям. При этом устойчивость экономики уже доказана, но перспектива перехода от бюджетного стимулирования к инвестициям частного сектора остаётся ключевым вызовом.

