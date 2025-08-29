Центробанк на распутье: ставка может упасть, но не так, как все ждут

Снижение ключевой ставки в России возможно, но ожидать резкого шага не стоит. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил доктор экономических наук, главный научный сотрудник института экономики РАН Игорь Николаев.

Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License Банк России в Твери

Николаев отметил, что Центробанк принимает решения, исходя из динамики инфляции и инфляционных ожиданий. По его словам, текущие показатели инфляции создают оптимистичный фон, однако ожидания населения остаются высокими.

"Банк России ориентируется прежде всего на инфляцию. Инфляция у нас сейчас замедлилась. Правда в последнюю неделю небольшая инфляция. Но также Банк России ориентируется и на инфляционные ожидания, которые, напротив, в августе выросли до 13,5%, хотя было 13", — пояснил Николаев.

Экономист подчеркнул, что политический фактор также оказывает влияние на решения регулятора.

"Что будет делать Банк России? Я думаю, что сыграет роль политический фактор, в том смысле, что все-таки мнение многих, что надо продолжать снижать ставку. И Банк России, я думаю, безусловно, к этому прислушается. Но сильно снижать он не будет, я думаю, что 2 процентных пункта – это менее реалистично, чем на 1 процентный пункт", — отметил Николаев.

По его словам, важную роль играет и состояние экономики, которая демонстрирует признаки торможения.

Экономист считает, что снижение ключевой ставки в ближайшее время все же произойдет, но будет ограниченным.