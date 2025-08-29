Политолог объяснил, почему Россия и Япония до сих пор не могут наладить отношения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Основным препятствием для нормализации отношений между Россией и Японией остается историческая и политическая зависимость Токио от США. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог Максим Бардин.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ранее японская газета The Mainichi выступила с мнением о том, что Россия была и остается соседней страной, поэтому Япония не может разорвать с ней отношения. Журналисты издания писали, что государствам необходимо выстраивать диалог, в рамках которого можно обсуждать ключевые для Токио вопросы, включая импорт российского природного газа и переговоры по рыбному промыслу.

Политолог, комментируя это заявление, отметил, что после Второй мировой войны Япония оказалась под значительным контролем США, что сдерживало ее самостоятельное развитие и ограничивало возможность вести независимую внешнюю политику.

"Страна была фактически в политической колониальной зависимости, и это стало одной из причин, почему до сих пор не подписан мирный договор с Россией", — пояснил он.

Он добавил, что сейчас ситуация несколько изменилась: США уделяют больше внимания собственному суверенитету, и Япония начинает искать возможности для самостоятельного взаимодействия с Россией.

"Потенциал для сотрудничества есть, особенно в сфере мясной и рыбной промышленности и энергоресурсов, но полноценное развитие отношений возможно только после того, как Токио получит реальный политический суверенитет от Вашингтона", — подчеркнул эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
