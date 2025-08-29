Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина

Россия сделала новый шаг в управлении иностранными активами: президент Владимир Путин подписал указ, по которому имущество французской компании Air Liquide на территории страны временно перешло под управление российской структуры. Об этом говорится в EADaily.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Владимир Путин указ

Кто теперь управляет

Управляющей организацией назначена компания "М-Логистика". Именно она теперь будет отвечать за деятельность и сохранность активов, которые ранее принадлежали французскому концерну.

Чем занималась Air Liquide

Напомним, Air Liquide — это одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся на производстве и поставках промышленных газов. Головной офис фирмы находится во Франции, и долгие годы она работала и в России.

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.



Air Liquide (Эр Ликѝд) — французская химическая компания, специализирующаяся на технических газах.

