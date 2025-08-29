Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Карты мира нагло врут: Юрий Лоза призвал выбросить глобус
Съели — и легли, а организм пашет всю ночь: стоит ли мучить себя творогом перед сном
Отказ тормозов не приходит внезапно — машина подаёт сигналы заранее
Лаконичность стала роскошью: почему ухоженные короткие ногти вошли в топ-5 модных акцентов года
Ходьба — универсальное лекарство: эти 3 техники творят чудеса с телом и разумом
Предполагается пригласить опытных иностранных агентов с повышенным вознаграждением… — писала газета Русское Слово 30 августа 1906 года
Ни капли воды: густое сливовое варенье с неожиданной изюминкой
Ваша привычка медленно убивает собаку: почему пассивное курение для неё смертельно опасно

Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина

0:49
Экономика

Россия сделала новый шаг в управлении иностранными активами: президент Владимир Путин подписал указ, по которому имущество французской компании Air Liquide на территории страны временно перешло под управление российской структуры. Об этом говорится в EADaily.

Владимир Путин указ
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Владимир Путин указ

Кто теперь управляет

Управляющей организацией назначена компания "М-Логистика". Именно она теперь будет отвечать за деятельность и сохранность активов, которые ранее принадлежали французскому концерну.

Чем занималась Air Liquide

Напомним, Air Liquide — это одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся на производстве и поставках промышленных газов. Головной офис фирмы находится во Франции, и долгие годы она работала и в России.

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.

Air Liquide (Эр Ликѝд) — французская химическая компания, специализирующаяся на технических газах.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Недвижимость
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис Аудио 
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Экономика и бизнес
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Что поможет волосам после осветления: гид по уходу, который должна знать каждая
Что поможет волосам после осветления: гид по уходу, который должна знать каждая
Последние материалы
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Ни капли воды: густое сливовое варенье с неожиданной изюминкой
Ваша привычка медленно убивает собаку: почему пассивное курение для неё смертельно опасно
Цены кусаются, а новые авто в дефиците: пятёрка АКПП, которая спасает от переплаты за салонный прайс
Бирюзовые воды и дикие острова: где найти самый уютный отдых в Северной Каролине
Лучший помощник в уборке: вылейте стакан этого напитка в унитаз и чаша станет ярко-белой
Простая технология превращает избыточный урожай кабачков в изысканный ужин
Смертельные двойники: учёные обеспокоены зеркальными бактериями
Худеете на гречке с кефиром? Вот что происходит с вашим телом на самом деле
Сад без кротов — это реально: что нужно воткнуть в землю, чтобы они ушли навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.