Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина

Россия сделала новый шаг в управлении иностранными активами: президент Владимир Путин подписал указ, по которому имущество французской компании Air Liquide на территории страны временно перешло под управление российской структуры. Об этом говорится в EADaily.
Управляющей организацией назначена компания "М-Логистика". Именно она теперь будет отвечать за деятельность и сохранность активов, которые ранее принадлежали французскому концерну.
Напомним, Air Liquide — это одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся на производстве и поставках промышленных газов. Головной офис фирмы находится во Франции, и долгие годы она работала и в России.
Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
Air Liquide (Эр Ликѝд) — французская химическая компания, специализирующаяся на технических газах.
