Чемпион прошлого уступил новичку: Boeing 737 проиграл битву поставок

Европейский авиастроитель может с гордостью отметить значительное достижение: хотя разработка семейства A320 началась на два десятилетия позже, чем у его американского конкурента, но суммарное количество поставленных машин этой серии превзошло легендарный Boeing 737.

Вышел в лидеры

По состоянию на конец 2024 года компания Airbus поставила 11 813 самолётов семейства A320 — от A318 до A321 XLR, в то время как Boeing поставил 11 796 самолётов 737. Преимущество Airbus продолжает расти, и, учитывая заявленные темпы производства, эта тенденция, скорее всего, сохранится.

В далёкие 80-е прошлого века

Первый полет Airbus A320 состоялся в феврале 1987 года, в то время как Boeing 737 впервые поднялся в воздух ещё в 1968 году. Несмотря на более поздний старт, A320 завоевал популярность среди многих авиакомпаний, таких как Vueling, EasyJet и AirAsia, которые полностью перешли на самолеты семейства Airbus A320, пишет ladepeche.

Выбор стратегии

Решение о запуске программы далось нелегко. После успешных A300 и A310 компания Airbus рассматривала два проекта: A320 и A340, и необходимо было решить, какой из них запустить первым. В итоге, A320 был выбран благодаря потребностям рынка и техническим преимуществам, особенно в области электродистанционного управления. Запуск программы A320 состоялся в марте 1984 года, и самолёт быстро собрал более 430 заказов.

