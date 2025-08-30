Россия создаёт двигатель-гигант: как удалось приручить чудовищную тягу в 26 тонн

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Созданный в России передовой авиационный двигатель, предназначенный для тяжёлых самолётов, будет обладать тягой в 26 тонн и найдет применение как в военно-транспортной авиации, так и в перспективных широкофюзеляжных пассажирских самолётах.

Самолет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Самолет

Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума.

Отправная точка для разработки

Мантуров отметил, что отправной точкой для разработки необходимых технологий послужил газогенератор с тягой 35 тонн. Двигатель успешно прошел первоначальные стендовые испытания и неоднократно демонстрировал высокие показатели в режиме взлёта, достигнув тяги в 35 тонн.

"В процессе разработки было применено более 20 технологий и найдены технические решения, обеспечивающие выполнение задач как в военно-транспортной, так и в гражданской авиации. Для перспективного 100-тонного транспортного самолёта, разрабатываемого для нужд Министерства обороны, оптимальным решением является использование двигателя с тягой 26 тонн, PA-26. Он также может быть интегрирован в перспективные широкофюзеляжные пассажирские самолёты", — пояснил Мантуров.

По словам вице-премьера, целью было создание универсального устройства, которое можно было бы использовать не только в авиации, но и в наземных электростанциях.

Разработка мощного двигателя исключительно для одной модели самолёта была бы слишком затратной и экономически нецелесообразной, подчеркнул Мантуров.

Начальный этап испытаний успешно пройден

Разработка двигателя началась в 2016 году при участии двух предприятий: "Авиадвигатель" в Перми и "Сатурн" в Рыбинске (оба входят в Объединённую двигателестроительную корпорацию). Первый прототип авиационного двигателя успешно прошел начальный этап испытаний, пишет болгарское издание money.

Уточнения

Газогенератор — устройство для преобразования твёрдого или жидкого топлива в газообразную форму (газификации), что делает его использование более удобным и эффективным, будь то с отопительным котлом, двигателем внутреннего сгорания, газовой турбиной или в химической промышленности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
