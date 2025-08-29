Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года

В знак почтения к Новаку Джоковичу Lacoste, известный французский бренд, основанный в 1933 году, спустя 92 года обновил свой фирменный логотип.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новак Джокович

Величайший из всех времён

В рамках специального выпуска будет представлена эксклюзивная коллекция, посвященная одному из выдающихся теннисистов современности, а также визуальное воплощение акронима GOAT.

Lacoste демонстрирует, как традиции могут гармонично сочетаться с новаторством. На этот раз культовый крокодил уступает место изображению козла, символизирующему "величайшего из всех времён" (Greatest Of All Time — аббревиатура GOAT).

Этим шагом Lacoste выражает свое уважение Новаку Джоковичу, признавая его исключительные достижения в теннисе и его статус GOAT. Визуальная интерпретация аббревиатуры GOAT в виде козла стала источником вдохновения для лимитированной коллекции спортивной одежды.

Применение GOAT в других сферах

Распространяясь за пределы спортивной арены, аббревиатура GOAT находит применение и в других сферах, например, в кинематографе. Забавный случай произошел на съёмках фильма "Не смотри вверх", когда Мэрил Стрип, будучи признанным мастером своего дела, была в шутку названа коллегами GOAT. Впоследствии, во время интервью на шоу Грэма Нортона, Дженнифер Лоуренс поделилась курьезной историей, как Мэрил была убеждена, что ее называют "старой козой".

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

