Зарплаты растут, но уже не так быстро: чего ждать россиянам в ближайшие месяцы

В июне 2025 года средняя номинальная зарплата в России составила 103 тысячи рублей, что на 15% выше, чем в 2024 году.
Однако эксперты отмечают, что рост впервые с 2020 года начал замедляться, пишут "Известия" со ссылкой на Росстат.
Для сравнения:
В мае 2025 года рост составил 14,5%, тогда как в мае 2024-го он был 18%.
Эксперты связывают снижение темпов роста с охлаждением деловой активности после бурного подъема 2022-2023 годов. Компании становятся осторожнее с прибавками, сталкиваясь с дорогими кредитами и снижением потребительского спроса.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов подчеркнул, что нынешняя ситуация отражает реалии экономики после этапа бурного роста.
