Зарплаты растут, но уже не так быстро: чего ждать россиянам в ближайшие месяцы

Экономика

В июне 2025 года средняя номинальная зарплата в России составила 103 тысячи рублей, что на 15% выше, чем в 2024 году.

зарплата
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
зарплата

Однако эксперты отмечают, что рост впервые с 2020 года начал замедляться, пишут "Известия" со ссылкой на Росстат.

Сравнение с прошлым: тенденция на спад

Для сравнения:

  • 2022 год — рост зарплат 12%.
  • 2023 год — 14%.
  • 2024 год — 15,3%.

В мае 2025 года рост составил 14,5%, тогда как в мае 2024-го он был 18%.

Причины замедления

Эксперты связывают снижение темпов роста с охлаждением деловой активности после бурного подъема 2022-2023 годов. Компании становятся осторожнее с прибавками, сталкиваясь с дорогими кредитами и снижением потребительского спроса.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов подчеркнул, что нынешняя ситуация отражает реалии экономики после этапа бурного роста.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
