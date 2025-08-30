Зарплаты растут, но уже не так быстро: чего ждать россиянам в ближайшие месяцы

В июне 2025 года средняя номинальная зарплата в России составила 103 тысячи рублей, что на 15% выше, чем в 2024 году.

Однако эксперты отмечают, что рост впервые с 2020 года начал замедляться, пишут "Известия" со ссылкой на Росстат.

Сравнение с прошлым: тенденция на спад

Для сравнения:

2022 год — рост зарплат 12%.

2023 год — 14%.

2024 год — 15,3%.

В мае 2025 года рост составил 14,5%, тогда как в мае 2024-го он был 18%.

Причины замедления

Эксперты связывают снижение темпов роста с охлаждением деловой активности после бурного подъема 2022-2023 годов. Компании становятся осторожнее с прибавками, сталкиваясь с дорогими кредитами и снижением потребительского спроса.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов подчеркнул, что нынешняя ситуация отражает реалии экономики после этапа бурного роста.

Уточнения

