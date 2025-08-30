До 9 лет тюрьмы: россиян предупредили о наказании при сборе некоторых грибов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Россияне могут собирать дикорастущие грибы для личных нужд на землях лесного фонда, однако нарушение правил грозит серьёзными последствиями, предупреждает юрист Илья Русяев.

Маслята в корзине
Маслята в корзине

Сбор грибов на особо охраняемых природных территориях карается штрафом от 500 до 1 000 рублей. Эта мера направлена на сохранение экологии и охрану природы.

Сбор редких видов грибов, занесённых в Красную книгу, может привести к штрафу от 2 500 до 5 000 рублей с конфискацией добычи. Намеренный сбор таких грибов грозит до 4 лет лишения свободы и штрафом до 1 млн рублей.

Если сбор осуществляется группой или с использованием служебного положения, наказание усиливается — вплоть до 9 лет лишения свободы и штрафа до 3 млн рублей, пишет "Лента".

Особая категория — грибы с наркотическими веществами. За их хранение, перевозку или приобретение предусмотрен штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. 

