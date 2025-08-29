Газпромбанк запускает акселерационную программу для технологических проектов

5:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Газпромбанк объявляет о запуске акселерационной программы, направленной на поддержку и развитие технологических решений для банковской отрасли и других высокотехнологичных секторов экономики.

Фото: Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк объявляет о запуске акселерационной программы

В зависимости от стадии и технологического направления лучшие проекты могут получить потенциальную возможность (с учетом условий и ограничений, установленных правилами конкурса) запустить пилот на сумму до 10 млн рублей, привлечь финансирование от банка и инвестиционных фондов-партнеров на сумму от 30 до 500 млн рублей или сформировать продукты, готовые к работе с технологическим бизнесом и потенциальными инвесторами. Программа реализуется при участии фонда "Сколково".

Участникам предоставляется доступ к менторской поддержке и отраслевой экспертизе, возможность сотрудничества с компаниями из инвестиционного портфеля Газпромбанка. В этом году программа включает три трека: "Финтех", "Диптех" и "Наука", каждый из которых ориентирован на разный уровень зрелости проектов — от стадии идеи до готового продукта с подтвержденным рыночным спросом.

"Запуская эту акселерационную программу, мы делаем целенаправленные инвестиции в развитие российских технологий. Наша цель — создать инфраструктуру для трансфера перспективных разработок в реальную экономику. Программа открыта для проектов самого разного уровня — от смелой научной идеи до готового продукта с подтвержденным спросом. Мы уверены, что лучшие команды получат именно то, что нужно для роста: не просто финансирование, но также экспертизу, пилотные внедрения и прямой диалог с бизнес-заказчиками", — заявил заместитель Председателя Правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс на форуме "Технопром -2025".

Трек "Финтех" акселератора направлен на технологические решения, которые можно внедрить внутри банка. В фокусе:

маркетинг и новые каналы продаж, развитие клиентского сервиса и оптимизация клиентского пути;

кибербезопасность, управление рисками, антифрод (внутренний, пользовательский, внешний, транзакционный);

моделирование и скоринг, управление и работа с данными;

удобные и безопасные транзакции;

управление человеческим капиталом.

В этот трек принимаются проекты от стадии MVP с подтвержденной работоспособностью прототипа.

Технологический конкурс Диптех-проектов ориентирован на привлечение инвестиций компаниями, разрабатывающими передовые решения по направлениям:

новые технологии сбережения здоровья;

экономика данных и цифровая трансформация государства;

космические технологии;

новые атомные и энергетические технологии;

новые материалы и химия;

средства производства и автоматизации;

технологическое обеспечение биоэкономики.

К участию приглашаются проекты, которые уже прошли стадию пилота или демонстрации в реальной среде и готовы к масштабированию.

Трек акселератора "Наука" открыт для ранних проектов, основанных на научных разработках. Участие возможно даже на стадии идеи — при наличии потенциала для технологического роста и будущей коммерциализации. В трек "Наука" приглашаются университеты — участники программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и проекта "Передовые инженерные школы".

Технологические направления проектов:

новые материалы и химия (катализаторы, малотоннажная химия, нефтехимия, моделирование и синтез катализаторов);

новые технологии сбережения здоровья (биомедтех, агротех, бионика, медицинские изделия);

средства производства и автоматизации (производственные технологии, станкостроение);

новые атомные и энергетические технологии (системы накопления энергии, электрохимия);

развитие многоспутниковой орбитальной группировки (космические технологии, плазменные двигатели, лазерная связь);

экономика данных и цифровая трансформация (микроэлектроника, квантовые технологии).

Полный список направлений и критериев отбора представлен на официальном сайте программы. Участие — бесплатное и открыто для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в России.

Программа реализуется в гибридном формате: ключевые активности проходят как в очном, так и онлайн форматах, а финальные презентации — на Демо-дне в очной форме.

При запуске акселератора организаторы опирались на успешный опыт предыдущего сезона и вывели его на новый уровень с расширенной программой и углубленной экспертизой. В прошлом году в программу подали заявки более 280 проектов по 14 направлениям. Эксперты Газпромбанка отобрали 20 финалистов, шесть из которых стали победителями. Все финалисты получили рекомендации по развитию продукта и провели встречи с профильными бизнес-заказчиками. По итогам акселератора два проекта уже запустили пилотные внедрения, еще пять находятся на стадии структурирования.

Смотреть видео о прошлогоднем акселераторе

Заявки принимаются до 10 октября 2025 г. в треки "Финтех" и "Диптех" и до 30 сентября 2025 г. в трек "Наука" через официальный сайт программы.

По вопросам участия: accelerator@twinscom.ru

Сайт: www.gazprombank.ru/business/accelerator-gpbtech-2025