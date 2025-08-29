Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иллюзия удовольствия: эта привычка лишает ребенка друзей и самооценки
Театр Модерн откроет новый сезон премьерой по Ремарку
Один штрих кистью — и нависшее веко исчезает с лица
Тартар — это не роскошь: готовится за 20 минут, а радует, как ресторанное блюдо
Гниль отступает: простая пыль превращает погреб в идеальный холодильник для корнеплодов
Россия раскрыла Китаю то, что всегда берегла: неожиданный подарок с двойным дном
Анаболическое окно: почему 40 минут решают судьбу ваших тренировок
Кошка — живой барометр вашего дома: какие её привычки кричат о надвигающейся беде
Бензин даром: в Минтрансе предложили бесплатно раздавать топливо отдельным россиянам

Газпромбанк запускает акселерационную программу для технологических проектов

5:55
Экономика

Газпромбанк объявляет о запуске акселерационной программы, направленной на поддержку и развитие технологических решений для банковской отрасли и других высокотехнологичных секторов экономики.

Газпромбанк объявляет о запуске акселерационной программы
Фото: Пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк объявляет о запуске акселерационной программы

В зависимости от стадии и технологического направления лучшие проекты могут получить потенциальную возможность (с учетом условий и ограничений, установленных правилами конкурса) запустить пилот на сумму до 10 млн рублей, привлечь финансирование от банка и инвестиционных фондов-партнеров на сумму от 30 до 500 млн рублей или сформировать продукты, готовые к работе с технологическим бизнесом и потенциальными инвесторами. Программа реализуется при участии фонда "Сколково".

Участникам предоставляется доступ к менторской поддержке и отраслевой экспертизе, возможность сотрудничества с компаниями из инвестиционного портфеля Газпромбанка. В этом году программа включает три трека: "Финтех", "Диптех" и "Наука", каждый из которых ориентирован на разный уровень зрелости проектов — от стадии идеи до готового продукта с подтвержденным рыночным спросом.

"Запуская эту акселерационную программу, мы делаем целенаправленные инвестиции в развитие российских технологий. Наша цель — создать инфраструктуру для трансфера перспективных разработок в реальную экономику. Программа открыта для проектов самого разного уровня — от смелой научной идеи до готового продукта с подтвержденным спросом. Мы уверены, что лучшие команды получат именно то, что нужно для роста: не просто финансирование, но также экспертизу, пилотные внедрения и прямой диалог с бизнес-заказчиками", — заявил заместитель Председателя Правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс на форуме "Технопром -2025".

 

Трек "Финтех" акселератора направлен на технологические решения, которые можно внедрить внутри банка. В фокусе:

  • маркетинг и новые каналы продаж, развитие клиентского сервиса и оптимизация клиентского пути;
  • кибербезопасность, управление рисками, антифрод (внутренний, пользовательский, внешний, транзакционный);
  • моделирование и скоринг, управление и работа с данными;
  • удобные и безопасные транзакции;
  • управление человеческим капиталом.

В этот трек принимаются проекты от стадии MVP с подтвержденной работоспособностью прототипа.

Технологический конкурс Диптех-проектов ориентирован на привлечение инвестиций компаниями, разрабатывающими передовые решения по направлениям:

  • новые технологии сбережения здоровья;
  • экономика данных и цифровая трансформация государства;
  • космические технологии;
  • новые атомные и энергетические технологии;
  • новые материалы и химия;
  • средства производства и автоматизации;
  • технологическое обеспечение биоэкономики.

К участию приглашаются проекты, которые уже прошли стадию пилота или демонстрации в реальной среде и готовы к масштабированию.

Трек акселератора "Наука" открыт для ранних проектов, основанных на научных разработках. Участие возможно даже на стадии идеи — при наличии потенциала для технологического роста и будущей коммерциализации. В трек "Наука" приглашаются университеты — участники программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и проекта "Передовые инженерные школы".

Технологические направления проектов:

  • новые материалы и химия (катализаторы, малотоннажная химия, нефтехимия, моделирование и синтез катализаторов);
  • новые технологии сбережения здоровья (биомедтех, агротех, бионика, медицинские изделия);
  • средства производства и автоматизации (производственные технологии, станкостроение);
  • новые атомные и энергетические технологии (системы накопления энергии, электрохимия);
  • развитие многоспутниковой орбитальной группировки (космические технологии, плазменные двигатели, лазерная связь);
  • экономика данных и цифровая трансформация (микроэлектроника, квантовые технологии).

Полный список направлений и критериев отбора представлен на официальном сайте программы. Участие — бесплатное и открыто для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в России.

Программа реализуется в гибридном формате: ключевые активности проходят как в очном, так и онлайн форматах, а финальные презентации — на Демо-дне в очной форме.

При запуске акселератора организаторы опирались на успешный опыт предыдущего сезона и вывели его на новый уровень с расширенной программой и углубленной экспертизой. В прошлом году в программу подали заявки более 280 проектов по 14 направлениям. Эксперты Газпромбанка отобрали 20 финалистов, шесть из которых стали победителями. Все финалисты получили рекомендации по развитию продукта и провели встречи с профильными бизнес-заказчиками. По итогам акселератора два проекта уже запустили пилотные внедрения, еще пять находятся на стадии структурирования.

Смотреть видео о прошлогоднем акселераторе

Заявки принимаются до 10 октября 2025 г. в треки "Финтех" и "Диптех" и до 30 сентября 2025 г. в трек "Наука" через официальный сайт программы.

По вопросам участия: accelerator@twinscom.ru

Сайт: www.gazprombank.ru/business/accelerator-gpbtech-2025

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Домашние животные
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало Аудио 
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана
Еда и рецепты
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана Аудио 
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Последние материалы
Тартар — это не роскошь: готовится за 20 минут, а радует, как ресторанное блюдо
Газпромбанк запускает акселерационную программу для технологических проектов
Гниль отступает: простая пыль превращает погреб в идеальный холодильник для корнеплодов
Россия раскрыла Китаю то, что всегда берегла: неожиданный подарок с двойным дном
Анаболическое окно: почему 40 минут решают судьбу ваших тренировок
Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом
Кошка — живой барометр вашего дома: какие её привычки кричат о надвигающейся беде
Бензин даром: в Минтрансе предложили бесплатно раздавать топливо отдельным россиянам
Невролог Гайфутдинов: менингококковая инфекция развивается за несколько часов
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.