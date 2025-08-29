Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:41
Экономика

Челябинскстат обнародовал данные о состоянии промышленности региона в период с января по июль. В отчёте рассматриваются отрасли, показавшие наибольший рост, и те, в которых наблюдалось существенное сокращение объёмов.

Челябинск
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Челябинск

Промышленное производство

Согласно официальной статистике, индекс промышленного производства снизился на 5% в годовом исчислении за первые семь месяцев. Июль продемонстрировал рост на 1,2%, но этот показатель все еще уступает июльскому уровню прошлого года на 5,1%, пишет kursdela.biz.

Производство одежды

Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в сфере производства одежды. За месяц падение составило -15,3%, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года -48,1%, а за семь месяцев -54,7%. Хотя появление министра иностранных дел Сергея Лаврова в свитере от челябинского бренда на встрече с Дональдом Трампом и стало заметным событием, это скорее относится к индустрии моды, чем к массовому производству.

Энергоресурсы

В стратегически важной для региона металлургической отрасли зафиксировано снижение на 10,4% за месяц и на 17% по сравнению с прошлым годом. Добыча угля в июле упала на 47,6% по сравнению с предыдущим месяцем, но сохранилась на уровне июля 2024 года. Производство кокса и нефтепродуктов сократилось на 24,5%, а бумаги — на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кожизделия

Однако есть и положительные моменты. Наблюдается оживление в производстве кожи и кожаных изделий: +4,2% за месяц, а рост в 3,6 раза по сравнению с июлем прошлого года.

Лекарства

Выпуск лекарств увеличился в 2,1 раза за месяц, хотя и не достиг прошлогодних показателей, отставая на 5,8%.

Прочие транспортные средства и оборудование

Производство в категории "прочие транспортные средства и оборудование" выросло на 90,6% по сравнению с июнем. Производство мебели увеличилось на 54,9%, а "машин и оборудования, не включенных в другие группировки" — на 41,7%.

Уточнения

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
