Ростех даёт шанс китайским авиалайнерам взлететь: поставки двигателей из России готовы к старту

"Ростех" заявил о готовности поставлять авиационные двигатели российского производства в Китай в случае возникновения потребности.

Подчёркивается, что данное сотрудничество выходит за рамки обычных торговых отношений и представляет собой углублённое взаимодействие, обусловленное общими стратегическими целями.

В Пекине придали этому заявлению особое значение в связи с недавними новостями о планах США прекратить поставки двигателей для китайского авиалайнера COMAC C919. Российское предложение рассматривается как своего рода спасение для китайской авиационной промышленности, поскольку у России имеются двигатели, совместимые с данным авиалайнером.

Многих китайских журналистов это предложение удивило и поразило. Они назвали его настоящим подарком от Москвы в преддверии визита президента России Владимира Путина в Пекин, пишет портал Sohu.

