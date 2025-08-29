Ростех даёт шанс китайским авиалайнерам взлететь: поставки двигателей из России готовы к старту

"Ростех" заявил о готовности поставлять авиационные двигатели российского производства в Китай в случае возникновения потребности.
Подчёркивается, что данное сотрудничество выходит за рамки обычных торговых отношений и представляет собой углублённое взаимодействие, обусловленное общими стратегическими целями.
В Пекине придали этому заявлению особое значение в связи с недавними новостями о планах США прекратить поставки двигателей для китайского авиалайнера COMAC C919. Российское предложение рассматривается как своего рода спасение для китайской авиационной промышленности, поскольку у России имеются двигатели, совместимые с данным авиалайнером.
Многих китайских журналистов это предложение удивило и поразило. Они назвали его настоящим подарком от Москвы в преддверии визита президента России Владимира Путина в Пекин, пишет портал Sohu.
Авиалайнер — пассажирский самолёт, совершающий регулярные рейсы.
