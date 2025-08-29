Индийская рупия достигла дна: сможет ли экономика выдержать давление США

Индийская рупия упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару из-за опасений влияния 50-процентных пошлин США на экономический рост страны и доходы корпораций.
Курс рупии снизился на 0,4% и составил 87,9763 за доллар, преодолев предыдущий исторический минимум в 87,9563, который был зафиксирован в феврале. В этом году рупия стала худшей валютой Азии под давлением постоянного оттока иностранных инвестиций из местных акций, пишет Bloomberg.
Новые пошлины США, которые вступили в силу на этой неделе, затрагивают экспортные отрасли, такие как текстильная, обувная и ювелирная промышленность. По оценкам Citigroup, эти пошлины могут снизить годовой рост экономики Индии на 0,6-0,8 процентного пункта.
