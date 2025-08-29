Индийская рупия достигла дна: сможет ли экономика выдержать давление США

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:04
Экономика

Индийская рупия упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару из-за опасений влияния 50-процентных пошлин США на экономический рост страны и доходы корпораций.

Индийские банкноты номиналом 100 и 2000 рупий
Фото: flickr.com by Monito - Money Transfer Comparison, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Индийские банкноты номиналом 100 и 2000 рупий

Курс рупии снизился на 0,4% и составил 87,9763 за доллар, преодолев предыдущий исторический минимум в 87,9563, который был зафиксирован в феврале. В этом году рупия стала худшей валютой Азии под давлением постоянного оттока иностранных инвестиций из местных акций, пишет Bloomberg.

Новые пошлины США, которые вступили в силу на этой неделе, затрагивают экспортные отрасли, такие как текстильная, обувная и ювелирная промышленность. По оценкам Citigroup, эти пошлины могут снизить годовой рост экономики Индии на 0,6-0,8 процентного пункта.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
