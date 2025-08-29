Вопреки прогнозам: почему Нацбанк Казахстана не пошёл на повышение ключевой ставки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В пятницу Национальный банк Казахстана сохранил ключевую ставку на уровне 16,5%.

Флаг Казахстана
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Казахстана

Это совпало с прогнозами троих из пяти экономистов, опрошенных Bloomberg. Остальные ожидали повышения до 17%.

"Отсутствие существенного замедления инфляции в ближайшие месяцы станет основанием для ужесточения текущих денежно-кредитных условий", — говорится в заявлении банка.

Комитет по денежно-кредитной политике будет рассматривать возможность повышения базовой ставки на своих предстоящих заседаниях. Общая инфляция в июле осталась на уровне 11,8% после ускорения в июне. Бюджетное стимулирование, активное потребительское кредитование и повышение стоимости коммунальных услуг существенно повлияли на рост цен, сводя на нет усилия по их сдерживанию.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
