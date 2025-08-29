Россия — в топе: кто ещё охотится за корейскими смартфонами

В июле этого года Россия вдвое нарастила закупки южнокорейских смартфонов по сравнению с июлем прошлого года, однако в месячном выражении поставки упали в 1,9 раза после июньского локального максимума.
Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию в июле вырос в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом и составил 96 тысяч долларов. Тем не менее, объёмы поставок снизились по сравнению с июнем.
Всего с января по июль этого года Сеул продал в Россию смартфонов на сумму 481 тысяча долларов, что на 20% больше, чем в прошлом году, пишет "Прайм".
На конец июля Россия оказалась на пятом месте среди основных покупателей корейских смартфонов.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
