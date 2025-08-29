Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запретный плод сладок: Япония осознала, что без России не прожить
Граница болот и колючей проволоки: как НАТО собралось останавливать Россию
Кровать размером с чемодан, а удобств больше, чем в квартире: что скрывают capsule hotel
Когда десерт превращается в лекарство: фрукт, который пугает диабетиков, неожиданно защищает сосуды
Разгрузить коробку не выходит: как на самом деле вести себя на светофоре
Животные-мошенники: кто из них умеет лгать лучше человека
Холод и туман на линии фронта: как смена погодных условий скажется на ходе СВО
Проблески личности: жена Брюса Уиллиса рассказала, верит ли она в его выздоровление
Отрываются по-польски: Хаматова и Машкова устроили нетривиальный отдых с гитарой и хрюканьем

Россия — в топе: кто ещё охотится за корейскими смартфонами

1:15
Экономика

В июле этого года Россия вдвое нарастила закупки южнокорейских смартфонов по сравнению с июлем прошлого года, однако в месячном выражении поставки упали в 1,9 раза после июньского локального максимума. 

Смартфон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон

Падение поставок по сравнению с июнем

Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию в июле вырос в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом и составил 96 тысяч долларов. Тем не менее, объёмы поставок снизились по сравнению с июнем.

Итоги за январь–июль 2025 года

Всего с января по июль этого года Сеул продал в Россию смартфонов на сумму 481 тысяча долларов, что на 20% больше, чем в прошлом году, пишет "Прайм".

Позиция России среди покупателей

На конец июля Россия оказалась на пятом месте среди основных покупателей корейских смартфонов.

Лидеры импорта

  1. США — 65,9 млн долларов (рост в 39 раз, переход с 11-й на 1-ю позицию).
  2. Германия — 41,9 млн долларов.
  3. Великобритания — 28,3 млн долларов.
  4. Австрия — 26,2 млн долларов.
  5. Россия — 96 тыс. долларов.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Наука и техника
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Последние материалы
Центробанк на распутье: ставка может упасть, но не так, как все ждут
Челябинский бор отбил атаку: суд велел снести несокрушимый объект
Действует как агент Кремля: неожиданные слова о Дональде Трампе
Лучшие маски для лица по типу кожи: что действительно работает, а что только маркетинг
Тренировка насмарку: продукты, из-за которых вы почувствуете тяжесть
Слизни объявили войну огороду: ночные рейды и тайное оружие против них
Россия — в топе: кто ещё охотится за корейскими смартфонами
Стоп, это пишет не человек: 4 признака, что ваш друг использует ChatGPT
Таиланд запускает печать доверия для туристов: что скрывается за этим знаком качества
Робот без сюрпризов существует: как коробки Geely собирают лучшие отзывы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.