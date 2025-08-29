Россия — в топе: кто ещё охотится за корейскими смартфонами

В июле этого года Россия вдвое нарастила закупки южнокорейских смартфонов по сравнению с июлем прошлого года, однако в месячном выражении поставки упали в 1,9 раза после июньского локального максимума.

Падение поставок по сравнению с июнем

Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию в июле вырос в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом и составил 96 тысяч долларов. Тем не менее, объёмы поставок снизились по сравнению с июнем.

Итоги за январь–июль 2025 года

Всего с января по июль этого года Сеул продал в Россию смартфонов на сумму 481 тысяча долларов, что на 20% больше, чем в прошлом году, пишет "Прайм".

Позиция России среди покупателей

На конец июля Россия оказалась на пятом месте среди основных покупателей корейских смартфонов.

Лидеры импорта

США — 65,9 млн долларов (рост в 39 раз, переход с 11-й на 1-ю позицию). Германия — 41,9 млн долларов. Великобритания — 28,3 млн долларов. Австрия — 26,2 млн долларов. Россия — 96 тыс. долларов.

Уточнения

