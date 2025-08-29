Вашингтонский капкан: экспорт Бразилии зажат высокими тарифами

США ввели одни из самых высоких пошлин на бразильский экспорт, установив тариф в размере 50%, что соответствует мерам против Индии.
Это решение существенно затронуло значительную часть бразильского экспорта, хотя США предусмотрели 700 исключений для стратегических секторов, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
В ответ на эти действия Бразилия обратилась во Всемирную торговую организацию с запросом на консультации с США, подчеркнув, что новые тарифы нарушают международные торговые обязательства.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил намерение провести переговоры между странами БРИКС с целью укрепления экономических отношений между государствами — членами организации в ответ на тарифные ограничения США, пишет РГ.
