Вашингтонский капкан: экспорт Бразилии зажат высокими тарифами

Экономика

США ввели одни из самых высоких пошлин на бразильский экспорт, установив тариф в размере 50%, что соответствует мерам против Индии.

Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Бразилии

Это решение существенно затронуло значительную часть бразильского экспорта, хотя США предусмотрели 700 исключений для стратегических секторов, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.

В ответ на эти действия Бразилия обратилась во Всемирную торговую организацию с запросом на консультации с США, подчеркнув, что новые тарифы нарушают международные торговые обязательства.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил намерение провести переговоры между странами БРИКС с целью укрепления экономических отношений между государствами — членами организации в ответ на тарифные ограничения США, пишет РГ.

Уточнения

Экспорт (уст. вывоз, отпускная торговля) — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

