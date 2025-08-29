Токио заговорил о Москве иначе: почему японцы признали невозможность разрыва отношений

Экономика

Японская газета The Mainichi подчёркивает, что Токио необходимо поддерживать отношения с Москвой.

В публикации говорится, что "Россия была и остаётся нашим соседом, и Япония не может позволить себе разорвать с ней отношения".

Обозреватель призывает выстроить такие отношения, которые позволили бы обсуждать важные вопросы для Японии, — например, импорт российского природного газа и переговоры по рыбному промыслу.

Замглавы МИД России Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акирой Муто в июне отметил, что уровень отношений между странами находится на беспрецедентно низком уровне. Для возобновления диалога Токио следует отказаться от враждебного курса в свете ситуации вокруг Украины, пишет РИА Новости.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



