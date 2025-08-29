Финансовая удавка: как новый закон защитит наследников умерших должников от штрафов

С 1 сентября в России вводится запрет на начисление штрафов и пени за просрочку платежей по кредитам умерших заёмщиков. Мораторий будет действовать в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Это правило касается как потребительских, так и ипотечных кредитов и направлено на устранение правовых пробелов.

Ранее такого запрета не существовало, и банки могли требовать от наследников уплату основного долга и процентов сразу после смерти заёмщика, а также применять штрафы за период, пока наследники не вступили в свои права. Это увеличивало финансовую нагрузку на родственников.

Новые правила касаются только штрафов и пеней, но проценты за пользование кредитом, которые начислялись при жизни заёмщика, будут продолжать начисляться и после его смерти, и наследникам придется их оплачивать, пишет BFM.

