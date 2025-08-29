Финансовая удавка: как новый закон защитит наследников умерших должников от штрафов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

С 1 сентября в России вводится запрет на начисление штрафов и пени за просрочку платежей по кредитам умерших заёмщиков. Мораторий будет действовать в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Это правило касается как потребительских, так и ипотечных кредитов и направлено на устранение правовых пробелов.

Деловая женщина с документами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Деловая женщина с документами

Ранее такого запрета не существовало, и банки могли требовать от наследников уплату основного долга и процентов сразу после смерти заёмщика, а также применять штрафы за период, пока наследники не вступили в свои права. Это увеличивало финансовую нагрузку на родственников. 

Новые правила касаются только штрафов и пеней, но проценты за пользование кредитом, которые начислялись при жизни заёмщика, будут продолжать начисляться и после его смерти, и наследникам придется их оплачивать, пишет BFM.

Уточнения

Пе́ня (мн. пе́ни) (от лат. poena — наказание) — вид финансового наказания за невыполнение в срок тех или иных обязательств, начисляемая в процентах от оговоренной договором или требуемой законом суммы. Как и штраф, является видом неустойки.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
