Долговая яма больше не страшна: правительство РФ спасает регионы от кредитной кабалы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам ещё 9 регионам, которые реализовали инфраструктурные проекты. Общая сумма списаний составила около 25,5 миллиарда рублей.

Мишустин отметил, что поддержка регионов является приоритетом, и по поручению президента внедрён специальный механизм, который позволяет списывать две трети задолженности тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктуры и выполняли другие важные задачи.

В список регионов, получивших поддержку, вошли Башкирия, Ингушетия, Удмуртия, Хакасия, а также Астраханская, Костромская, Пензенская, Саратовская и Томская области.

Премьер подчеркнул, что это решение поможет снизить долговую нагрузку на бюджеты этих регионов и положительно скажется на качестве жизни граждан.

