Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Влажность больше не страшна: японский метод сушки белья спасёт ваш дом от плесени
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Роковая ошибка 99% кошатников: продукты с вашего стола, которые отправляют питомца на тот свет
Эликсир молодости: каждая женщина за 40 обязана делать эти три упражнения каждый день
Финансовая удавка: как новый закон защитит наследников умерших должников от штрафов
"Пытались меня купить": Катя Гордон ответила на обвинения в интиме с Товстиком
Мужчины сами кормят свою лысину: названа привычка, которая срезает шансы на густые волосы
Эксперты предупреждают: SUV не всегда подходят для семей с детьми
Ошибка осенью — и луковая грядка весной пустая: проверенный способ избежать провала

Долговая яма больше не страшна: правительство РФ спасает регионы от кредитной кабалы

1:00
Экономика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам ещё 9 регионам, которые реализовали инфраструктурные проекты. Общая сумма списаний составила около 25,5 миллиарда рублей.

кредит списали
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кредит списали

Мишустин отметил, что поддержка регионов является приоритетом, и по поручению президента внедрён специальный механизм, который позволяет списывать две трети задолженности тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктуры и выполняли другие важные задачи.

В список регионов, получивших поддержку, вошли Башкирия, Ингушетия, Удмуртия, Хакасия, а также Астраханская, Костромская, Пензенская, Саратовская и Томская области.

Премьер подчеркнул, что это решение поможет снизить долговую нагрузку на бюджеты этих регионов и положительно скажется на качестве жизни граждан.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Последние материалы
Ад на Солнце: за сутки там появилось 100 новых пятен
Летний загар испаряется, как отпуск? Эти привычки помогут сохранить его до самых морозов
Долговая яма больше не страшна: правительство РФ спасает регионы от кредитной кабалы
Кража души через зрачок: почему наши предки панически боялись смотреть кошкам в глаза
НАСА раскрывает тайны Цереры: внутри карликовой планеты мог скрываться древний источник энергии
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Тайная жизнь мышей и крыс у вас дома: эти 4 вещи манят грызунов как магнит
На фоне Парижа: Анфиса Чехова показала реакцию на предложение выйти замуж
Как защититься от слухов: три шага для спокойной жизни
Обезболивающее, которому доверяют миллионы, оказалось в числе тех, кто подталкивает мир к доантибиотиковой эпохе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.