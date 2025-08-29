Сделано в России: отечественное вино становится всё популярнее

По данным Министерства сельского хозяйства, за первые семь месяцев 2025 года в России было произведено 20,9 миллиона декалитров тихих вин, что на 12,6% превышает объемы производства за аналогичный период предыдущего года.

Фото: Own work by Sanjay Acharya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Виноградник

Производство игристых вин также продемонстрировало рост, увеличившись на 15,8% и достигнув 8,7 миллиона декалитров.

Положительная динамика производства обусловлена развитием отечественного виноградарства, в частности, благодаря последовательному увеличению площадей, занимаемых виноградниками.

В сообщении Минсельхоза также подчеркивается, что на сегодняшний день более 60% вин, представленных в розничной торговле и заведениях общественного питания, имеют российское происхождение, и потребители все чаще отдают предпочтение продукции отечественных производителей, передаёт "Агроэксперт".

