Крах амбиций российского конкурента SpaceX? Компанию SR Space погубили долги

Арбитражный суд Москвы официально объявил о банкротстве российской фирмы SR Space, которая позиционировала себя как потенциальный конкурент компании SpaceX Илона Маска.

Как указано на веб-сайте суда, в отношении должника была запущена процедура конкурсного производства. Компания, ставившая перед собой цель бросить вызов американскому лидеру в сфере спутниковых технологий, оказалась не в состоянии преодолеть финансовые проблемы.

Федеральная налоговая служба инициировала процесс банкротства SR Space, подав соответствующее заявление 2 июля. Рассмотрение дела состоялось 25 августа. В архиве арбитражных дел более подробная информация отсутствует.

SR Space, занимавшаяся созданием суборбитальных и орбитальных ракет, спутников, программного обеспечения для различных применений в аэрокосмической сфере, а также сбором и анализом данных, полученных из космоса, не смогла воплотить в жизнь свои амбициозные проекты, согласно "Интерфаксу".

