Шоколадная инфляция: производители сладостей предупредили о подорожании

Российским любителям сладкого стоит приготовиться к новому росту цен на кондитерские изделия.

Начиная с 1 сентября, крупные производители, такие как Mondelez и Orion, заявили об очередном увеличении оптовых цен на свою продукцию. Это значит, что популярные сладости, включая шоколад Alpen Gold, бисквиты "Барни" и пирожные Choco Pie, станут еще менее доступными. Это не первое подорожание в текущем году, и, по мнению экспертов, общий рост цен с начала года может составить до 40%. 

Производители вынуждены менять ценники из-за быстрого увеличения себестоимости. Кондитерская промышленность столкнулась с множеством глобальных и внутренних факторов, каждый из которых влияет на окончательную цену товара в магазине.

Основная причина "шоколадной инфляции" — ситуация на мировом рынке какао. Плохой урожай в странах Западной Африки, являющихся основными поставщиками какао-бобов, вызвал их нехватку и резкий рост цен на биржах, пишет "Интересная Россия".

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
